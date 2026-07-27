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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    27 июля 2026, 11:24 • Новости дня

    Балицкий: При ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли пять детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики убили пятерых детей в населенном пункте Кирилловка Мелитопольского городского округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа», – написал глава региона в Max.

    Власти продолжают оценивать последствия обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.

    Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после атаки на базы отдыха.

    Власти Запорожской области объявили 26 июля днем траура по жертвам ночного удара беспилотников.

    Детский омбудсмен региона Юлия Сажаева сообщила о гибели 21 ребенка за время спецоперации.

    27 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

    Премьер Британии Бернем обратился к России накануне визита Зеленского

    Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
    @ Toby Melville/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России, в котором пообещал продолжить поддержку Киева и анонсировал передачу технологий для радиоэлектронной борьбы незадолго до приезда украинского лидера, сообщает канал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Британии, передает «Газета.Ru». Там политики планируют пообщаться с участниками учений «Морской бриз», которые проходили последние три недели.

    «Британия плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», – заявил Бернем.

    Ожидается, что Лондон объявит о передаче Киеву интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы. Эти технологии предназначены для создания помех российским системам противовоздушной обороны.

    Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому продолжить давление на Россию.

    Бернем заверил общественность в сохранении прежнего курса Лондона по украинскому кризису.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы правительства о безоговорочной поддержке Киева.

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    26 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные беспилотники успешно атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, которые доставляли военные грузы для украинской армии.

    Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

    Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

    20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует двойственный подход к украинскому конфликту, одновременно поставляя оружие и заявляя о готовности содействовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, одновременно с поставками вооружений Соединенные Штаты искренне выражают желание помочь в достижении мира. Москва приветствует такую позицию и намерена использовать собственную готовность к диалогу для поддержки этих стремлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля призвал извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации.

    В середине июля президент США выразил уверенность в готовности Москвы к скорому подписанию мирного договора.

    В начале месяца лидеры двух стран обсудили по телефону пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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    27 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону при атаке дронов погибла семейная пара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В ходе ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибли два человека, супруги, пять человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии, указал губернатор в Max.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», – написал глава региона.

    Четверых пострадавших доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, одному оказали помощь на месте.

    Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Падение беспилотников вызвало возгорания на территории частного предприятия, складов и в нескольких домовладениях, загорелись автомобили.

    Большинство пожаров уже потушены, спасатели продолжают ликвидацию огня на площади 400 квадратных метров, повреждено остекление в жилых домах и социальном учреждении. Губернатор также отметил, что в Таганроге продолжается отражение атаки, и призвал жителей соблюдать осторожность.

    Несколькими днями ранее при атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали пять человек. Власти города вводили режим чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах. В середине месяца спасатели ликвидировали крупные пожары после падения беспилотников в Таганроге и Азове.

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    27 июля 2026, 06:22 • Новости дня
    В ДНР поймали переодетых в российскую форму украинских диверсантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе боев за Белицкое в ДНР российские бойцы захватили участников украинской диверсионно-разведывательной группы, которые пытались скрытно проникнуть на позиции под видом российских солдат, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии с позывным Апостол.

    Солдаты группировки «Центр» пресекли попытку прорыва противника, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ рассчитывали незаметно пройти на контролируемые территории, переодевшись в чужую экипировку, сказал собеседник РИА «Новости».

    Однако российские силы заранее знали о готовящейся провокации.

    «Подразделения 25-го штурмового полка противника использовали нашу форму одежды. Но наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла», – добавил источник.

    Офицер отметил, что двое захваченных бойцов раскрыли данные о численности и целях своих отрядов. Кроме того, командир взвода пятой гвардейской бригады Кирилл Шкляев отметил, что операторы беспилотников заметили еще двух украинских военных в черной форме. Они силой тащили сопротивляющегося человека к передовым позициям.

    По словам Шкляева, ситуация выглядела крайне нетипично. Противники в черных костюмах напоминали заградотряд, из-за чего российские бойцы прозвали их местным территориальным центром комплектования.

    В мае на харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа из 10 человек.

    В октябре 2025 года российские военнослужащие уничтожили переодетую в форму армии РФ украинскую диверсионную группу в ЛНР.

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    27 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на понедельник нанесли удары по украинским портам, используемым для доставки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    «В порту Николаева российскими ударными дронами поражены два сухогруза – в момент разгрузки грузов военного назначения», – сообщило ведомство в Max.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали два буксира в этой же гавани.

    В тот же день Министерство обороны отчиталось об уничтожении складов с водными дронами на юге Украины.

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    26 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви

    Сотрудники ТЦК похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ

    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Калуш Ивано-Франковской области представители территориального центра комплектования задержали и увезли 58-летнего протоиерея Владимира Приймака.

    Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви Владимира Приймака, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Калуш.

    «ТЦК похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше», – заявили в Союзе православных журналистов. Священнослужителя увезли под предлогом оформления заявления на правонарушителя, который ворвался на его участок.

    Прибывшие полицейские предложили отцу Владимиру проехать с ними для подачи заявления, однако вместо этого его доставили в военкомат. По данным Союза православных журналистов, священника, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.

    Украинские власти проводят масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. В разных регионах страны запрещается деятельность УПЦ, СБУ заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях. Многие священнослужители находятся под арестом или осуждены.

    Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом верующие и священники подвергаются насилию. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля представители военкомата задержали настоятеля Введенского храма УПЦ Павла Степанюка в Ровненской области.

    В конце июня сотрудники ТЦК отправили в военный учебный центр клирика Винницкой епархии Виталия Карпуся.

    Месяцем ранее украинские силовики похитили священнослужителя Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 08:54 • Новости дня
    Жители Днепропетровска пожаловались на сильный запах аммиака в городе

    Жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака в городе

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ пишут, что воздух в Днепропетровске пропитан химическими веществами, передает РИА «Новости».

    Жители пожаловались, что на улице нечем дышать, а прохожие прикрывают лицо.

    Местные власти пока никак не прокомментировали происходящее. При этом в понедельник украинский телеканал «Общественное» информировал о серии взрывов на территории Днепропетровска.

    Глава Днепропетровской области Ганжа заявил о почти 50 российских атак за день.

    В конце мая удар баллистическими ракетами привел к серии мощных взрывов в Днепропетровске.

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    27 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

    «Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

    Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

    В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

    В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

    Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.

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    27 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии
    Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский выразил намерение наладить производство беспилотников в Британии, инициатива предполагает создание крупного промышленного объекта совместно с британской стороной.

    «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что рассчитывает на заключение серьезного соглашения в сфере выпуска дронов. Договоренности планируется обсудить с новым премьер-министром страны Энди Бернемом.

    Ране Бернем обещал сохранить поддержку Киева. Весной британское Минобороны объявило о планах передачи Украине 120 тыс. беспилотников в течение года.

    В прошлом году Зеленский договорился с бывшим главой британского правительства Киром Стармером о совместном производстве БПЛА.

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    26 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    ВСУ заметили за строительством оборонительного сооружения возле города Мена

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали возведение защитных линий южнее города Мена, который находится в Черниговской области.

    Вооруженные силы Украины активно создают оборонительные сооружения в 90 километрах от государственной границы. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    «Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговская область), в 90 километрах от государственной границы», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, представители силовых ведомств добавили, что украинское командование продолжает увеличивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинское командование перебросило в Черниговскую область вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.

    Весной инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в соседней Сумской области.

    Для создания противотанковых заграждений на севере страны местные цементные заводы производят специальные бетонные пирамиды.

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    26 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по украинской портовой инфраструктуре

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли серию ударов по портовым объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые используются для обеспечения нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты транспортной и портовой инфраструктуры на Украине, задействованные в интересах украинских войск, передает РИА «Новости».

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили сухогруз и десантный катер в портах Черноморск и Николаев.

    Несколькими днями ранее авиация уничтожила объекты хранения горюче-смазочных материалов в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Одессы.

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    26 июля 2026, 23:10 • Новости дня
    Сенатор Волошин потребовал от Запада оплатить восстановление Донбасса

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовое бремя за разрушения в Донбассе и Новороссии на сумму свыше 1 трлн рублей должны понести иностранные спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.

    Компенсация ущерба в Донбассе, Новороссии и приграничье России за счет украинского бюджета выглядит маловероятной, так как потребности Киева в собственном восстановлении оцениваются почти в 600 млрд долларов, отметил он.

    «Разговоры о том, что Киев когда-либо сможет в полном объеме компенсировать ущерб Донбассу, выглядят, мягко говоря, малореалистично», – заявил сенатор ТАСС.

    Волошин отметил крайне высокую зависимость украинской экономики от масштабной внешней поддержки.

    Он добавил, что ответственность за разрушенную инфраструктуру обязаны разделить государства, долгие годы финансировавшие эскалацию конфликта.

    «Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин заявил, что ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей. В апреле Пушилин сообщил о планах восстановить шесть освобожденных пунктов ДНР. Глава ДНР заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».

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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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