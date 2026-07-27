В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Балицкий: При ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли пять детей
Украинские боевики убили пятерых детей в населенном пункте Кирилловка Мелитопольского городского округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа», – написал глава региона в Max.
Власти продолжают оценивать последствия обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после атаки на базы отдыха.
Власти Запорожской области объявили 26 июля днем траура по жертвам ночного удара беспилотников.
Детский омбудсмен региона Юлия Сажаева сообщила о гибели 21 ребенка за время спецоперации.