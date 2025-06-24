Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.7 комментариев
Украина и Британия договорились о совместном производстве БПЛА
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером заявил о достижении Украиной и Великобританией договоренности о совместном производстве беспилотников.
Зеленский назвал встречу «содержательной». По его словам, сотрудничество с Великобританией обеспечит Украине «стабильное финансирование» для производства БПЛА-перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия, передает ТАСС.
«И есть хороший результат сегодняшней встречи – дополнительное решение о совместном производстве», – сказал Зеленский. Также он сообщил, что Великобритания согласилась предпринять шаги по укреплению украинской ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с десяти тыс. единиц в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.