Tекст: Валерия Городецкая

По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.

Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».

Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.

Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с десяти тыс. единиц в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году.