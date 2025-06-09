В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего – 2050», заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.
По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.
Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».
Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.
Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с десяти тыс. единиц в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году.