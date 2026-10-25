Tекст: Ольга Иванова

Представитель российского парламента указал на попытки зарубежных государств повлиять на волеизъявление граждан. «Все больше доказательств того, что Европейский союз, страны Запада вмешиваются и пытаются навязать свою линию», – приводит слова Затулина РИА «Новости».

После встречи с председателем Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем депутат отметил, что коалицию бывшего президента Сербии Александра Вучича принуждают вести предвыборную кампанию не в полную силу. По словам Затулина, западные послы и наблюдатели требуют от властей не призывать оппозицию к порядку.

Наблюдатель сравнил происходящее с событиями на Украине в 2014 году, когда руководству страны запрещали предпринимать меры против протестующих. Сербские власти отчасти сами спровоцировали такую ситуацию стремлением найти общий язык с Евросоюзом и доказать свою приемлемость для западных стран, в результате правительство ограничивало собственные действия, позволив оппозиции почувствовать уверенность в своих силах, заключил депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на внеочередных выборах в парламент Сербии к середине дня проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

Бывший президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после завершения голосования.

Группа протестующих молодых людей напала на мать экс-главы государства.