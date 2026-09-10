Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Иноагент Галкин возглавил две инвестиционные компании на Кипре
Шоумен Максим Галкин* (признан в России иноагентом) стал руководителем двух кипрских компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость и активы.
Как следует из кипрского реестра, шоумен числится директором и секретарем предприятий Omnideal и Omnitotal, передает РИА «Новости». В официальном правительственном журнале профиль обеих фирм обозначен как «инвестиционная деятельность».
Компании были зарегистрированы в феврале 2025 года и располагаются по одному адресу в центре Лимасола. Документ о смене должностных лиц, свидетельствующий о назначении артиста, был добавлен в реестр 17 марта прошлого года.
В 2022 году шоумен публично осудил спецоперацию и покинул Россию вместе с семьей. С тех пор он выступает исключительно за границей, а осенью того же года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.
В прошлом году Алла Пугачева обвинила супруга в вынужденном переезде семьи на Кипр.
Месяцем ранее выступающий за рубежом артист добавил в свой гастрольный райдер блюда русской кухни.
До этого российский суд отказал юмористу в снятии статуса иностранного агента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом