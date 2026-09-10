Иноагент Галкин возглавил две инвестиционные компании на Кипре

Tекст: Валерия Городецкая

Как следует из кипрского реестра, шоумен числится директором и секретарем предприятий Omnideal и Omnitotal, передает РИА «Новости». В официальном правительственном журнале профиль обеих фирм обозначен как «инвестиционная деятельность».

Компании были зарегистрированы в феврале 2025 года и располагаются по одному адресу в центре Лимасола. Документ о смене должностных лиц, свидетельствующий о назначении артиста, был добавлен в реестр 17 марта прошлого года.

В 2022 году шоумен публично осудил спецоперацию и покинул Россию вместе с семьей. С тех пор он выступает исключительно за границей, а осенью того же года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.

В прошлом году Алла Пугачева обвинила супруга в вынужденном переезде семьи на Кипр.

Месяцем ранее выступающий за рубежом артист добавил в свой гастрольный райдер блюда русской кухни.

До этого российский суд отказал юмористу в снятии статуса иностранного агента.