Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
Мужчина упал на пути перед поездом в московском метро
Пассажир Московского метрополитена выжил после падения на пути перед приближающимся составом на красной ветке.
Инцидент произошел на станции метро «Юго-Западная», передает РИА «Новости». Пострадавший получил травмы, но остался жив.
Поезд с пассажирами был остановлен на подъезде к платформе. Высадка людей проводилась через первый вагон состава.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии. Причиной сбоя в графике стало нахождение человека на путях.
В августе движение поездов на Сокольнической линии восстановили после временного сбоя.
В мае работу этой ветки метрополитена нормализовали после падения человека на пути.
В апреле поезда временно перестали курсировать на северо-восточном участке из-за аналогичного инцидента.