Собянин заявил о намерении продлить в Подмосковье столичное метро

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Строительство московского метрополитена останавливать не планируется, рельсовая транспортная система будет развиваться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что развитие инфраструктуры можно и остановить, пример был, после чего пришлось «рвать постромки» и наращивать темпы строительства.

«Чтобы работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья», – рассказал Собянин РИА «Новости».

Он считает, что заниматься всем нужно системно и постоянно. В частности, в создании новой транспортной системы, которая помогла бы выйти из коллапса, который образовался из-за активного прироста населения и транспорта в регионе и резкого сокращения инвестиций.

«Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа», – добавил столичный градоначальник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов заявил, что у города есть планы сделать 60% столичных поездов беспилотными к 2035 году.До этого мэр Сергей Собянин сообщал о начале тестовой эксплуатации

беспилотного поезда без пассажиров на московском метро.