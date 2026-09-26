Лавров и глава МИД ФРГ пожали друг другу руки перед встречей в ООН

Встреча Лаврова и Вадефуля в ООН продлилась 20 минут

Tекст: Вера Басилая

Переговоры Лаврова и Вадефуля начались с традиционного рукопожатия, беседа продлилась ровно 20 минут, передает РИА «Новости».

Предыдущий очный контакт глав дипломатических ведомств двух стран состоялся в январе 2022 года. Тогда Москву посещала бывшая руководительница министерства Анналена Бербок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог Лаврова и Вадефуля стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние 4,5 года.

Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

В третий день недели высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров провел 14 двусторонних встреч.