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Лавров и глава МИД ФРГ пожали друг другу руки перед встречей в ООН
Встреча Лаврова и Вадефуля в ООН продлилась 20 минут
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели закрытые переговоры на полях Генассамблеи ООН, которые продлились 20 минут.
Переговоры Лаврова и Вадефуля начались с традиционного рукопожатия, беседа продлилась ровно 20 минут, передает РИА «Новости».
Предыдущий очный контакт глав дипломатических ведомств двух стран состоялся в январе 2022 года. Тогда Москву посещала бывшая руководительница министерства Анналена Бербок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог Лаврова и Вадефуля стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние 4,5 года.
Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.
В третий день недели высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров провел 14 двусторонних встреч.