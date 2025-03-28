Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
Путин заявил, что кураторы из Европы убедили Киев воевать «до последнего украинца»
Европейские кураторы уговорили Киев продолжать войну «до последнего украинца», заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что «кураторы из Европы» убедили власти в Киеве «продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца». При этом целью продолжения конфликта является попытка «нанести России стратегическое поражение», передает РИА «Новости».
В частности, Путин указал на бывшего премьер-министра Великобритании. Путин заявил, что Борис Джонсон не понимал россиян, предлагая Киеву продолжать военный конфликт: «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», – передает ТАСС.
Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года. Но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.