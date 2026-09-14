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    14 сентября 2026, 18:10 • В мире

    Кельты объединились для удара по Британии

    Кельты объединились для удара по Британии
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве на самоопределение и намерении войти в состав ЕС, подписав соответствующую декларацию. Впрочем, эксперты сомневаются, что Лондон готов мириться с угрозой распада Соединенного Королевства. Насколько реальна угроза сепаратизма в Британии и на что может пойти правительство Бернема ради сохранения территориальной целостности государства?

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение и их стремление войти в состав ЕС. «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online.

    В документе также подчеркивается, что «правительство в Вестминстере не имеет права блокировать демократию или подрывать принцип, согласно которому наши народы сами будут определять свое будущее». В канцелярии британского премьера, разумеется, отвергли возможность проведения референдумов в этих регионах.

    «Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не занимаются разделением общества. Энди Бернем продолжит снижать нагрузку на финансовое положение домохозяйств и обеспечивать высокую экономическую безопасность вместо того, чтобы участвовать в конституционных дебатах или инициировать новые референдумы», – сказал представитель главы правительства.

    Впрочем, нынешняя инициатива регионов стала продолжением уже наметившегося политического курса. Ранее The Telegraph писала о планах лидеров трех регионов заявить о намерении провести референдумы о выходе этих территорий из состава Британии. Как напоминало издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, поддерживающие сепаратистские настроения.

    Дополнительный импульс этим настроениям может дать и позиция самого Бернема. Недавно занявший пост премьер-министра страны политик в ходе предвыборной кампании выступал за децентрализацию власти и передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он говорил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

    Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни называл существующий статус-кво «неустойчивым» и призывал британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркивал, что Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

    В свою очередь, первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркивал, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – говорил Йорверт.

    Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встретившийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

    По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. При этом ее позиция опирается не только на политические заявления: возможность изменения статуса Северной Ирландии прямо предусмотрена Белфастским соглашением, или Соглашением Страстной пятницы.

    Документ, положивший конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепил принцип согласия, согласно которому изменение статуса региона и его объединение с Ирландией возможно только при поддержке большинства его жителей. Таким образом, в отличие от Шотландии и Уэльса, вопрос о будущем Северной Ирландии имеет прописанный в соглашении механизм.

    «Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Кроме того, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

    Параллельно обостряются отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными. Одной из главных причин кризиса, по мнению эксперта, является абсолютная некомпетентность руководства Британии и системных политических партий – консерваторов и лейбористов.

    «Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень качества управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, посвященную вопросам экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

    «Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

    Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает начала кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов необходимые условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

    «В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

    На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

    «Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

    Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь же этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – указал аналитик.

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    В свою очередь Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight, напоминает, что с возвращением лейбористов к власти в Британии обострилась дискуссия о том, как государство должно выстраивать отношения с Евросоюзом. «Среди прочего даже звучало мнение о повторном проведении референдума по поводу ЕС, дабы относительно новое поколение обновило результаты прошлого голосования», – пояснил он.

    «При этом важно понимать, что Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс всегда были в некотором роде оплотами сепаратизма», – замечает аналитик. В связи с этим спикер считает нынешние шаги лидеров кельтских наций вполне логичными. «Это вытекает из всей той политики, которая велась в данных регионах последние лет 20», – детализирует эксперт.

    Не последнюю роль, по его словам, играет и президент США Дональд Трамп. «Он, откровенно говоря, подливает масла в огонь. Более того, с шотландскими националистами тоже всегда было непросто», – рассуждает политолог. Впрочем, продолжает Куликов, выход из состава Британии и вхождение в ЕС в ближайшей перспективе выглядит сомнительным.

    «Сам по себе вопрос отделения сложен и неоднозначен. Ни в одном из регионов нет тех, кто обладал бы достаточной силой и политическим весом, чтобы провестим референдум и победить. Ну а вопрос вступления в ЕС – это уже следующий шаг», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, ситуация выглядит так, будто в трех регионах должен проводиться либо референдум сразу с двумя вопросами, либо два последовательных плебисцита. И это на фоне того, что политическое положение дел в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе и без того шаткое.

    «Также не стоит забывать о правительстве в Лондоне. Сомневаюсь, что оно будет сидеть сложа руки. Вероятно, власти выберут наиболее безопасный сценарий – поднимут вопрос о предоставлении землям еще больших полномочий», – допускает политолог.

    Он также считает, что в случае необходимости Лондон способен перейти к более решительным шагам. «Никто не отменял привычных для Британии приемов, призванных показать, что выступающие за самоопределение регионов лидеры якобы недостаточно чистоплотные политики», – говорит Куликов.

    «Копаться, что называется, в грязном белье – это часть политической культуры Соединенного королевства. К слову, от этого зачастую и меняются правительства в стране. Нет-нет да и всплывут какие-то неприятные истории, за которые политикам разного уровня приходится оправдываться», – напоминает спикер. В заключение аналитик подчеркнул: «Если вопрос об отделении Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будет поставлен ребром, Лондон пойдет на все, чтобы этого не допустить».

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