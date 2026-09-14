14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.51 комментарий
Хакерские группы «Киберпартизаны BY» и Silent Crow признаны террористами
Росфинмониторинг официально признал террористическими хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, которые ранее совершали масштабные кибератаки на инфраструктуру России и Белоруссии.
Ведомство внесло хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow в список террористов и экстремистов, передает РИА «Новости». Эти организации известны своими атаками на информационные ресурсы России и Белоруссии.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: объединение – хакерская группировка «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны)… объединение – хакерская группировка Silent Crow (Молчаливый ворон)», – сообщило ведомство.
Теперь деятельность этих групп на территории страны запрещена, а их активы подлежат блокировке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Минюст России внес эти хакерские объединения в список экстремистских организаций.
В июле текущего года Верховный суд запретил деятельность данных группировок на российской территории.
В прошлом году злоумышленники атаковали ИТ-инфраструктуру авиакомпании «Аэрофлот».