Хакерские группы «Киберпартизаны BY» и Silent Crow признаны террористами

Археолог рассказал о внешности Дмитрия Донского и причинах смерти

Археолог Макаров рассказал о высоком росте Дмитрия Донского

Tекст: Катерина Туманова

«Если говорить о костных останках, мы видим, что Дмитрий Иванович – настоящий воин по своим физическим данным. Это человек высокого роста: антропологи реконструируют его рост как 175-177 сантиметров – это высокий рост для Средневековья, люди были чуть меньше», – рассказал он РИА «Новости».

Макаров добавил, что князь был широк в плечах и, возможно, грузен, поскольку саркофаг оказался подтесан изнутри.

Относительно восстановления облика Дмитрия Донского ученый сообщил, что извлекать останки из саркофага не стали, ограничив возможности в том числе и визуальных реконструкций.

«Оставим их на будущее. Через 30 лет наука будет располагать более совершенным оборудованием, и многие операции, которые сейчас требуют полной деконструкции останков, их разделения, их можно будет делать, не прибегая к таким разрушительным процедурам», – объяснил Макаров.

О причине смерти князя археолог ничего сказать не смог, так как эти данные «находятся за пределами возможностей современной науки».

По его словам, антропологам не удалось найти на останках следов летальных травм, а болезни, от которых умирали люди в Средневековье и Новом времени, следов на костях не оставляли.

«И даже если мы имеем дело с высохшими мягкими тканями, мы вряд ли сможем что-то добавить к тому, что нам известно по летописи», – добавил он.

Макаров уточнил, что по «Слову о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского», которое было написано в XV веке, известно, что он болел, что на несколько дней наступило улучшение, но все-таки он умер.

Ранее реставраторы вскрыли гробницу Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, подтвердив подлинность останков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

В августе у мощей святого князя совершил молебен патриарх Московский и всея Руси Кирилл, позже собор посетил президент России Владимир Путин, после чего поделился сильными впечатлениями.