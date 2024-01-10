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Пассажирка родила в летевшем из Москвы в Таджикистан самолете
На борту совершавшего рейс из Жуковского в Душанбе самолета родился ребенок
Девочка родилась на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавшего рейс из Жуковского в Душанбе (Таджикистан), экстренной посадки не потребовалась, сообщил авиаперевозчик.
В сообщении «Уральских авиалиний», говорится, что на рейсе U6-2441 роды у женщины начались сразу после набора высоты. Помогали роженице бортпроводники, одна из которых Надежда Ивакина в прошлом работала фельдшером. Кроме того, среди пассажиров оказалась медсестра. Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел, роды прошли без осложнений, поэтому экстренной посадки не потребовалось, передает ТАСС.
По прилету в аэропорт Душанбе маму с новорожденной дочкой передали скорой помощи. По словам стюардессы Анастасии Семеновой, пассажиры собрали для новорожденной «приданое» прямо на борту: 55 тыс. рублей и 3 тыс. сомони.
Ранее аналогичный случай на борту самолета «Уральских авиалиний» произошел в январе 2023 года, тогда тоже родилась девочка.