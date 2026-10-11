Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми
Бывший тренер сборной Ирландии Гибни предстал перед судом за насилие над детьми
Бывший тренер олимпийской сборной Ирландии по плаванию Джордж Гибни предстал перед судом для вынесения приговора по делу о многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетними.
Слушания начались в Центральном уголовном суде Дублина, где бывшему тренеру олимпийской сборной Ирландии по плаванию должны вынести приговор за сексуальное насилие над спортсменками, передает РИА «Новости».
В июле 77-летнего Джорджа Гибни признали виновным по 39 пунктам обвинения в непристойном поведении и в одной попытке изнасилования. Преступления совершались в 1970-х и 1980-х годах в отношении четырех несовершеннолетних девушек в бассейнах, автомобилях и других местах. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Гибни тренировал ирландскую сборную на Олимпийских играх 1984 и 1988 годов. В 1993 году Верховный суд страны закрыл дело против него из-за истечения срока давности, после чего мужчина уехал в США.
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