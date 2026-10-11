Бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми

Бывший тренер сборной Ирландии Гибни предстал перед судом за насилие над детьми

Tекст: Вера Басилая

Слушания начались в Центральном уголовном суде Дублина, где бывшему тренеру олимпийской сборной Ирландии по плаванию должны вынести приговор за сексуальное насилие над спортсменками, передает РИА «Новости».

В июле 77-летнего Джорджа Гибни признали виновным по 39 пунктам обвинения в непристойном поведении и в одной попытке изнасилования. Преступления совершались в 1970-х и 1980-х годах в отношении четырех несовершеннолетних девушек в бассейнах, автомобилях и других местах. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Гибни тренировал ирландскую сборную на Олимпийских играх 1984 и 1988 годов. В 1993 году Верховный суд страны закрыл дело против него из-за истечения срока давности, после чего мужчина уехал в США.

Ранее тренера из Петербурга по бальным танцам обвинили в домогательствах к детям.

В феврале 2026 года суд Новосибирска отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию за домогательства к детям.

До этого полиция Петербурга задержала школьного тренера по плаванию за развращение шестиклассника.