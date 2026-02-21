Обвиненного в домогательствах тренера в Новосибирске отправили под домашний арест

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, обвиненного в домогательствах к несовершеннолетним, сообщает РИА «Новости». Суд постановил, что мера пресечения в виде домашнего ареста будет действовать до 30 марта.

В отношении Медовикова возбуждено уголовное дело по части второй статьи 135 УК РФ, связанной с развратными действиями в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцати лет. Расследование продолжается с мая 2025 года.

По словам матери 12-летней фигуристки из Новосибирска, Медовиков неоднократно домогался ее дочери, которую тренировал. В то же время представитель родительского комитета учеников Центра зимних видов спорта Лолита Белова в разговоре с агентством заявила, что тренера оговорили и выступила в его защиту. Сам Константин Медовиков обвинения не комментирует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тренера по фигурному катанию Константина Медовикова задержали в Новосибирске по уголовному делу о домогательствах к несовершеннолетним.