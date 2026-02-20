Российская фигуристка Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на ОИ

Российская фигуристка Петросян упала во время произвольной программы на ОИ

Tекст: Антон Антонов

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

«Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

