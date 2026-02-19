Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Болельщик вывесил флаг России на хоккейном матче Канада – Чехия на Олимпиаде
На четвертьфинальном матче Олимпиады в Милане между хоккейными сборными Канады и Чехии болельщик развернул российский флаг, сообщают информационные агентства.
Флаг был размещен рядом с канадским полотнищем, а на российском флаге была надпись «Зеленоград». Через несколько минут к зрителю в форме московского «Спартака» подошел стюард и попросил убрать российский флаг. Матч завершился победой сборной Канады со счетом 4:3, передает РИА «Новости» со ссылкой на Okko.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады получила прямую путевку в четвертьфинал после победы в своей группе. Сборная Чехии завоевала право на выход в четвертьфинал, одержав победу над Данией.
Канадский хоккеист Фил Эспозито назвал позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии.