Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.
Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».
Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.
Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.
«Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.
Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.
До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.