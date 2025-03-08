Клебо повторил рекорд Вяльбе на чемпионате мира по лыжам

Клебо выиграл все гонки на чемпионате мира в Тронхейме, повторив рекорд Вяльбе

Tекст: Мария Иванова

Йоханнес Клебо, получивший 15-е мировое золото, выиграл марафон на 50 километров за 1 час 57 минут 47,1 секунды. Шведский лыжник Вильям Поромаа занял второе место, отстав на 2,1 секунды, а бронзовую медаль выиграл Симен Крюгер из Норвегии с отставанием в 8,5 секунды, передает РИА «Новости».

Победы на чемпионате в Тронхейме позволили Клебо повторить рекорд Елены Вяльбе, которая в 1997 году выиграла все гонки мирового первенства, проходившего в том же городе. В отличие от Вяльбе, которой удалось победить в пяти гонках, Клебо одержал победу в шести.

Таким образом, Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, обойдя Вяльбе, у которой 14 золотых медалей. Абсолютный рекорд по числу золотых медалей на чемпионатах мира (18) принадлежит норвежке Марит Бьорген.

На этой неделе олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо поставил рекорд по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин.

Во время обсуждения его победы в скиатлоне на ЧМ-2025 журналисты отметили, что российские лыжники могли бы проявить больше усилий, чтобы сбросить его перед финишем, подчеркнув их агрессивность, бесстрашие и гордость.

В прошлом году пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявлял, что скучает по состязаниям с россиянами.