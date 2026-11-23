В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Sohu: Трамп направил сигнал Европе, назвав Путина другом
Публичная демонстрация дружеских отношений американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным может быть частью продуманной политической стратегии, сообщили СМИ.
Поводом для анализа стала фотография с Путиным, которую Трамп опубликовал в соцсети Truth Social с подписью «Мой друг», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sohu.
«Проявление доброй воли при личной встрече, поддержание заданного тона в интернете и оставленная «лазейка» для маневра в Белом доме – все это было выстроено с безупречной точностью. Это был не просто пример развязности в высказываниях, а тщательно спланированная «дипломатия дружбы», включающая три намерения», – говорится в материале китайского издания.
С помощью таких жестов американский президент рассчитывает добиться выгодных договоренностей с Москвой, усилить разногласия среди европейских союзников и укрепить собственный имидж, считают авторы статьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая продемонстрировала отсутствие у Европы дипломатического влияния.
В воскресенье президент США Дональд Трамп разместил фотографию рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным с надписью «Мой друг».
В субботу саммит президентов России и США, а также председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне назвали провалом для Старого света.