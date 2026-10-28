Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин заявил о готовности передать странам Африки технологии сбора налогов
Путин предложил лидерам стран Африки российские технологии сбора налогов
Президент России Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил, что российская сторона обладает передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования и готова ими поделиться.
«У нас хорошие технологии, вот именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, при введении единых стандартов с ближайшими партнерами собираемость налогов возрастает, и Москва готова поделиться этими современными цифровыми инструментами со странами Африки.
«И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты», – отметил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.
Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами и заявил о готовности делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.