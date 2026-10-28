Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Мурашко заявил о востребованности российских медицинских технологий в Африке
Мурашко: Российские технологии мобильной медицины востребованы в Африке
Российские технологии мобильной медицины и телемедицины пользуются высоким спросом в Африке, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Те компетенции, которые сегодня приобрела страна по мобильным формам работы, телемедицинским форматам, они на африканском континенте очень востребованы, потому что скрининговые исследования для больших сообществ, для населенных пунктов, – это сегодня то, что мы умеем делать и производим для этого в том числе и оборудование, и технологии, и проводим подготовку специалистов», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».
Министр добавил, что современная система здравоохранения России позволяет внедрять новые технологии, сохраняя при этом базовые принципы первичной медико-санитарной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.
Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам Африки три направления сотрудничества в сфере недропользования.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что важнейшим направлением взаимодействия России и Африки является сфера международной безопасности.