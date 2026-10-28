Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
При ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино пострадали две женщины
Две мирные жительницы получили ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
«В городе Шебекино дрон ударил по автомобилю. Одна женщина со слепыми осколочными ранениями ноги и ушибом грудной клетки госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вторая пострадавшая с акубаротравмой после оказания помощи отпущена домой», – сообщает оперштаб в «Макс».
Также сообщается, что атакам беспилотников подверглись Отрадное, Графовка, Грайворон и Красная Яруга. В результате повреждения получили три автомобиля, два частных дома, коммерческий объект и два многоквартирных дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя при ударе украинского беспилотника по сельскохозяйственной технике в селе Бессоновка.
В пятницу штаб заявил о ранении трех мирных жителей в результате ударов дронов ВСУ по территории Белгородской области.
Днем ранее в результате атак беспилотников в Шебекинском округе пострадали двое мужчин.