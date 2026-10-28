При ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино пострадали две женщины

Tекст: Ольга Иванова

«В городе Шебекино дрон ударил по автомобилю. Одна женщина со слепыми осколочными ранениями ноги и ушибом грудной клетки госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вторая пострадавшая с акубаротравмой после оказания помощи отпущена домой», – сообщает оперштаб в «Макс».

Также сообщается, что атакам беспилотников подверглись Отрадное, Графовка, Грайворон и Красная Яруга. В результате повреждения получили три автомобиля, два частных дома, коммерческий объект и два многоквартирных дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя при ударе украинского беспилотника по сельскохозяйственной технике в селе Бессоновка.

В пятницу штаб заявил о ранении трех мирных жителей в результате ударов дронов ВСУ по территории Белгородской области.

Днем ранее в результате атак беспилотников в Шебекинском округе пострадали двое мужчин.