Запрет на продажу пива на разлив по ночам ввели в Ленобласти

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламент Ленинградской области утвердил сразу в трех чтениях законопроект, устанавливающий запрет на реализацию пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на разлив в ночное время, передает ТАСС.

Ограничения также коснутся случаев, когда торговый объект и кафе находятся в одном жилом доме и по документам не разделены между собой. Новые меры призваны пресечь продажу слабоалкогольной продукции навынос в так называемых магазинах-барах на первых этажах многоквартирных зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Петербурге объявили о приостановке торговли спиртным в розничных магазинах из-за проведения торжества выпускников «Алые паруса».

В марте губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал ограничения на ночную продажу алкоголя из-за работы наливаек.

В прошлом году областные депутаты изменили время начала розничной продажи алкоголя в Ленинградской области.