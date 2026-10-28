Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Запрет на продажу пива на разлив по ночам ввели в Ленобласти
Заксобрание Ленинградской области приняло закон о запрете на продажу пива и других слабоалкогольных напитков на разлив в период с 22:00 до 11:00.
Парламент Ленинградской области утвердил сразу в трех чтениях законопроект, устанавливающий запрет на реализацию пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на разлив в ночное время, передает ТАСС.
Ограничения также коснутся случаев, когда торговый объект и кафе находятся в одном жилом доме и по документам не разделены между собой. Новые меры призваны пресечь продажу слабоалкогольной продукции навынос в так называемых магазинах-барах на первых этажах многоквартирных зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Петербурге объявили о приостановке торговли спиртным в розничных магазинах из-за проведения торжества выпускников «Алые паруса».
В марте губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал ограничения на ночную продажу алкоголя из-за работы наливаек.
В прошлом году областные депутаты изменили время начала розничной продажи алкоголя в Ленинградской области.