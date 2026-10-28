  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
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    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 20:03 • Новости дня

    Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в прямом авиасообщении с Россией

    Сьерра-Леоне предложила запустить прямые авиарейсы в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сьерра-Леоне заинтересована в установлении прямого авиасообщения с Россией и приглашает российских авиаперевозчиков к сотрудничеству, сообщил министр транспорта и гражданской авиации страны Альхаджи Фандай Турай.

    По его словам, у Сьерра-Леоне нет собственного национального авиаперевозчика, поэтому страна будет рада, если Россия запустит рейсы, передает РИА «Новости». «Это хорошая идея. Но, к сожалению, у нас в Сьерра-Леоне нет национального авиаперевозчика. Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леоне», – заявил министр.

    Он добавил, что это мог бы быть рейс между двумя столицами. Турай отметил, что жители Сьерра-Леоне с удовольствием прилетают в Россию и наоборот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что спрос российских путешественников на поездки в африканские страны увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

    В понедельник посол в Алжире Алексей Соломатин сообщил о возможном возобновлении авиасообщения между странами в начале 2027 года.

    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке

    Путин пошутил над показанной Силуановым короной Екатерины II на саммите

    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на саммите Россия – Африка пошутил над главой Минфина Антоном Силуановым, который решил показать гостям инкрустированную бриллиантами корону императрицы Екатерины II.

    «Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут», – пошутил Путин, слова которого приводит РИА «Новости».

    «Зимой у нас холодно», – отшутился в ответ Силуанов. Президент с ним согласился, однако затем поинтересовался у министра: «А ты зачем нам шапку выставил сюда?».

    Глава Минфина объяснил, что Россия является одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, представленная «шапка» – это корона, изготовленная в 1762 году для императрицы Екатерины II. «Здесь более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – рассказал Силуанов.

    Министр подчеркнул готовность России к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в технологиях добычи и обработки драгоценных металлов и камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Действующий председатель Африканского союза президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру как к брату на пленарном заседании саммита.

    Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил, что алмазная корпорация De Beers стремится наращивать взаимодействие с Москвой из-за трудностей на западных рынках.

    Российский лидер в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что корпорация De Beers все больше стремится к сотрудничеству с Москвой, передает РИА «Новости».

    «De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество», – заявил Путин.

    Глава государства озвучил эту информацию во время посещения экспозиции, посвященной достижениям в ключевых отраслях и социальной сфере. На это мероприятие были приглашены лидеры стран Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о развитии торгово-экономических связей с государствами Африки вопреки давлению Запада.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении на африканских партнеров Москвы.

    Глава государства отметил твердую позицию африканских стран по неприятию санкций.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

    «Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций. Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Президент призвал увеличивать российский туристический поток в африканские страны.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации

    Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.

    По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

    В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

    В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.

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    28 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
    Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций, прибывших на саммит Россия – Африка.

    Глава государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Затем Путин провел для гостей экскурсию по выставке, которая посвящена передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, передает РИА «Новости».

    После выставки Путин угостил глав делегаций российским мороженым, представленным в рамках экспозиции. Себе президент взял один стаканчик отечественного пломбира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

    Также президент пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию и выразил готовность передавать цифровые ноу-хау странам континента.

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся в стране атомной электростанции «Аккую».

    «В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

    В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

    Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    28 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать переговоры России и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании украинского конфликта.

    По словам дипломата, Зеленский одержим идеей продолжения боевых действий, надеясь таким образом сохранить нелегитимную власть и собственное финансовое благополучие, передает РИА «Новости».

    «На фоне усилий России и США по возобновлению консультаций об урегулировании на Украине Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс, он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, но также еще и санкционирует новые террористические акты, нападения на мирное население нашей страны», – заявила Захарова.

    Она добавила, что украинская армия в последние дни увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Дипломат подчеркнула, что эти атаки приводят к гибели мирных жителей и в очередной раз демонстрируют бесчеловечную суть киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Словакия предложила использовать Братиславу в качестве площадки для заседаний по урегулированию конфликта на Украине.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко сообщил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал позицию европейского переговорщика ключевым моментом для России.

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    28 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Норвежский суд оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

    Суд в Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    Суд в Норвегии оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», пишет РИА «Новости». «Жалоба треста «Арктикуголь» на исполнительный арест и требование о последующем устном разбирательстве отклоняются», – говорится в решении.

    Судно было арестовано на Шпицбергене в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Дополнительные слушания по делу прошли в норвежском суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России сообщило о возможных сроках оглашения решения норвежским судом по делу об аресте научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    В середине месяца суд в Норвегии отложил принудительную продажу российского судна.

    Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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