Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в прямом авиасообщении с Россией
Сьерра-Леоне предложила запустить прямые авиарейсы в Россию
Сьерра-Леоне заинтересована в установлении прямого авиасообщения с Россией и приглашает российских авиаперевозчиков к сотрудничеству, сообщил министр транспорта и гражданской авиации страны Альхаджи Фандай Турай.
По его словам, у Сьерра-Леоне нет собственного национального авиаперевозчика, поэтому страна будет рада, если Россия запустит рейсы, передает РИА «Новости». «Это хорошая идея. Но, к сожалению, у нас в Сьерра-Леоне нет национального авиаперевозчика. Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леоне», – заявил министр.
Он добавил, что это мог бы быть рейс между двумя столицами. Турай отметил, что жители Сьерра-Леоне с удовольствием прилетают в Россию и наоборот.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что спрос российских путешественников на поездки в африканские страны увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.
В понедельник посол в Алжире Алексей Соломатин сообщил о возможном возобновлении авиасообщения между странами в начале 2027 года.