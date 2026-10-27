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Словакия предложила Братиславу как площадку для переговоров по Украине
Глава МИД Словакии Бланар предложил Братиславу для переговоров по Украине
Глава МИД Словакии Юрай Бланар на переговорах в Москве предложил использовать Братиславу в качестве площадки для подготовительных заседаний по урегулированию конфликта на Украине.
«Словакия активно поддерживает все переговоры о мире, на переговорах в Москве я предложил Братиславу в качестве места, где мы в случае необходимости можем организовать подготовительные заседания на более низком уровне», – написал Бланар в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Бланар отметил, что правительство Словакии поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса и считает важным вести диалог со всеми сторонами, передает РИА «Новости».
В понедельник глава словацкого внешнеполитического ведомства принял участие в первом за почти пять лет заседании российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве. Российскую сторону представлял министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Кроме того, Бланар встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со словацким коллегой Юраем Бланаром кризис на Украине. В тот же день Словакия заявила о планах продолжать взаимодействие с Россией в незатронутых санкциями сферах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ