Член ОП Григорьев: Ударами по городам России Киев и Брюссель хотят сорвать мирные переговоры

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Украинские власти и поддерживающие их лидеры в ЕС атаками по мирным районам Белгорода и Воронежа хотят достичь сразу нескольких целей», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

По его словам, главная задача транснациональной «партии войны» – вызвать жесткий ответ России на атаки ВСУ по мирным жителям. «Сославшись на реакцию Москвы, Киев и Брюссель планируют сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. В том числе противник пытается отменить нынешние договоренности по Алешкам. Затем Украина хочет снова перейти к режиму эскалации», – указал спикер.

Вторая задача Киева – продемонстрировать странам Европы, что с военной точки зрения удары ВСУ достигают успеха. «Таким образом Украина намерена получить дополнительное финансирование, о выделении которого сейчас ведутся дискуссии», – детализировал собеседник.

При этом, заметил он, гибель мирных жителей при «успешных» налетах ВСУ не вызывает беспокойства в Брюсселе. «Более того, украинские удары осуществляются при непосредственной европейской помощи и передаче ударных средств», – напомнил эксперт.

В ночь на понедельник Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой погибли трое мирных жителей и пострадали 39 человек, сообщает РИА «Новости». Также произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центре города, многоквартирном доме. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА.

Днем ранее атака ВСУ по Белгородской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению более 10 человек, в том числе – сотрудника скорой помощи. По данным регионального оперштаба, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

Стоит отметить, что российские войска ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» ведут инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что основные задачи гуманитарной операции – доставить конвой с продуктами питания, лекарствами и всем необходимым, а также эвакуировать людей, которые добровольно решат покинуть город.