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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 11:30 • Новости дня

    В Общественной палате объяснили задачи ударов ВСУ по Белгороду и Воронежу

    Член ОП Григорьев: Ударами по городам России Киев и Брюссель хотят сорвать мирные переговоры

    В Общественной палате объяснили задачи ударов ВСУ по Белгороду и Воронежу
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами ВСУ по мирным районам Белгорода и Воронежа Киев и Брюссель хотят сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. Затем Украина снова планирует перейти к режиму эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев. Ранее украинские удары привели к гибели мирных жителей в центральных регионах России.

    «Украинские власти и поддерживающие их лидеры в ЕС атаками по мирным районам Белгорода и Воронежа хотят достичь сразу нескольких целей», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

    По его словам, главная задача транснациональной «партии войны» – вызвать жесткий ответ России на атаки ВСУ по мирным жителям. «Сославшись на реакцию Москвы, Киев и Брюссель планируют сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. В том числе противник пытается отменить нынешние договоренности по Алешкам. Затем Украина хочет снова перейти к режиму эскалации», – указал спикер.

    Вторая задача Киева – продемонстрировать странам Европы, что с военной точки зрения удары ВСУ достигают успеха. «Таким образом Украина намерена получить дополнительное финансирование, о выделении которого сейчас ведутся дискуссии», – детализировал собеседник.

    При этом, заметил он, гибель мирных жителей при «успешных» налетах ВСУ не вызывает беспокойства в Брюсселе. «Более того, украинские удары осуществляются при непосредственной европейской помощи и передаче ударных средств», – напомнил эксперт.

    В ночь на понедельник Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой погибли трое мирных жителей и пострадали 39 человек, сообщает РИА «Новости». Также произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центре города, многоквартирном доме. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА.

    Днем ранее атака ВСУ по Белгородской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению более 10 человек, в том числе – сотрудника скорой помощи. По данным регионального оперштаба, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

    Стоит отметить, что российские войска ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» ведут инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что основные задачи гуманитарной операции – доставить конвой с продуктами питания, лекарствами и всем необходимым, а также эвакуировать людей, которые добровольно решат покинуть город.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    27 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между Россией и Европой носят несистемный характер, а европейские представители на встречах требуют от Москвы капитуляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

    «Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

    В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    27 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Джазмен Бутман рассказал о победе артистов над западным маразмом

    Джазмен Бутман заявил о визитах иностранных музыкантов в Россию

    Джазмен Бутман рассказал о победе артистов над западным маразмом
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман заявил в день своего 65-летия, что приезжающие в Россию иностранные музыканты побеждают «маразм на Западе».

    В день юбилея саксофонист рассказал о безуспешных попытках Запада изолировать российское искусство, передает РИА «Новости».

    «Мы должны продолжать наше дело: с тем количеством возможностей, которые есть в нашей стране, мы можем делать это все с успехом и без особых творческих контактов с Европой или США», – отметил Бутман.

    Он добавил, что Россия не стремится закрываться от внешнего мира и продолжает принимать зарубежных коллег, осознающих бесполезность отмены русской культуры.

    «Давление они, конечно, испытывают в своих странах, иногда даже со стороны других музыкантов, но мы, как и Александр Овечкин, побеждаем маразм на Западе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники круглого стола Экспертного института социальных исследований в сентябре пришли к выводу о провале попыток Запада изолировать Россию с помощью «культуры отмены».

    Летом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы принимать зарубежных артистов без нацистских взглядов.

    В 2025 году Игорь Бутман сообщил о продолжении выступлений иностранных музыкантов в стране вопреки опасениям санкций.

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    27 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН

    Глава МИД Украины Сибига обвинил Орбана в шантаже на фоне слухов о посте в ООН

    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    Сибига выразил недовольство перспективой назначения Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, передают «Вести».

    «Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа – тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», – заявил Андрей Сибига.

    Также министр напомнил о ситуации на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе для согласования остальными лидерами ЕС начала переговоров о вступлении Украины в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская администрация предложила Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал право решения о выдвижении бывшего венгерского премьера на усмотрение стран организации.

    Замглавы МИД Александр Алимов допустил техническую возможность для выдвижения Орбана.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

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    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    27 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мошенники придумали схему кражи денег через оформление зарубежных карт

    МВД: Мошенники стали предлагать оформление зарубежных карт

    Tекст: Катерина Туманова

    Дистанционные мошенники стали выманивать персональные данные и деньги у граждан, предлагая им оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты сервисов и покупок за границей.

    Аферисты публикуют в Сети объявления с предложением платно выпустить иностранную карту. Для этого они просят прислать реквизиты банковского счета, копию паспорта и другие личные сведения, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

    После того как жертва переводит оплату за услугу, злоумышленники похищают деньги и перестают выходить на связь. Полученные персональные данные в дальнейшем могут использоваться для кражи средств со счетов или оформления кредитов на имена пострадавших.

    Правоохранительные органы посоветовали никогда не отправлять паспортные данные незнакомым лицам. Также в ведомстве призвали не сообщать посторонним реквизиты карт и коды подтверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о рассылке аферистами сообщений о подозрительных операциях по счетам детей. Летом ведомство раскрыло схему обмана с использованием внезапных переводов на карты граждан.

    При этом МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом.

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    27 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов

    Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

    «Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

    Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

    С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

    Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.

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    27 октября 2026, 03:55 • Новости дня
    Приставы начали взыскивать с Чубайса почти 20 млрд рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы запустили процесс принудительного взыскания почти 20 млрд рублей с бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Приставы взыскивают с Чубайса почти 18 млрд рублей имущественного характера и около 2,13 млрд рублей исполнительного сбора, передает ТАСС.

    В отношении экс-главы «Роснано» открыты 14 исполнительных производств, большинство из них инициированы в 2016 году на основании материалов Арбитражного суда Москвы. Они связаны с возмещением ущерба, причиненного корпорации.

    В рамках трех производств наложен арест на имущество Чубайса. Первое из них открыто в апреле 2025 года по иску «Роснано» о взыскании 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов солидарных убытков с Чубайса и других бывших руководителей компании, сумма ареста составила 5,6 млрд рублей.

    Второе производство об аресте имущества на 11,9 млрд рублей началось в январе 2026 года после нового иска корпорации по проекту Crocus. Третье, на сумму 5,5 млрд рублей, было открыто в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд оставил в силе решение о взыскании более 5,5 млрд рублей с бывшего руководителя «Роснано» Чубайса.

    Летом приставы начали процесс взыскания с Чубайса более 6 млрд рублей. Тогда же госкомпания «Роснано» направила в арбитраж очередное исковое заявление к бывшему руководителю.

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    27 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Российский боец объяснил невосприимчивость бойцов ВСУ к пулям под Горловкой

    Российский военный Мар: Бойцы ВСУ под Горловкой шли под пули из-за наркотиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие в 2022 году в боях под Горловкой продолжали двигаться после пулевых ранений из-за употребления сильных наркотических препаратов, рассказал инструктор Московского военного округа с позывным Мар.

    «Для нас в 2022 году под Горловкой это было дико. Видишь попадание – пуля легкого калибра пробивает тело украинского военнослужащего насквозь, а он продолжает двигаться и проходит еще несколько метров после попадания, словно живой мертвец… После экспертизы было доказано, что все «мертвецы» употребляли сильные наркотические вещества», – заявил военный.

    Инструктор уточнил, что речь идет об автоматчиках прикрытия, которые участвовали в штурмах. По его словам, он работал из крупнокалиберного оружия, после попадания которого противник уже не мог двигаться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

    Также число раненых при ударе украинского беспилотника по автозаправочной станции в Горловке возросло до десяти человек.

    Кроме того, украинские военнослужащие продемонстрировали неестественную реакцию на ранения и атаки дронов.

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    27 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Следствие завершило дело миллиардера Сулейманова об организации убийств

    Расследование уголовного дела миллиардера Сулейманова завершено

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственные органы завершили расследование уголовного дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, сообщил информированный источник.

    Фигуранты дела уведомлены об окончании предварительного следствия и на следующей неделе начнут знакомиться с материалами уголовного дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Сулейманов был арестован Басманным судом Москвы в октябре 2025 года по обвинению в причастности к убийствам председателя профсоюзного комитета работников наземных служб «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Вину бизнесмен не признает.

    В рамках дела также были арестованы Шамиль Умаров, Денис Зейкан, Ахмед Батырасханов и Муххамед Дарбишев. Родственник последнего после задержания скончался от сердечного приступа.

    Фигурантам предъявлены обвинения в убийстве, организации преступного сообщества или участии в нем, а также в незаконном обороте оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стало известно об обвинении Сулейманова в создании преступного сообщества.

    В октябре 2025 года правоохранительные органы заявили о проверке бизнесмена на возможную причастность к ряду других серьезных преступлений. Тогда же суд обратил в доход государства имущество владельцев «Сирена-Трэвел», одним из владельцев которой был Сулейманов.

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    27 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ

    Le Monde: Уиткофф со скандалом потребовал от Киева не бить по НПЗ России

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи в Майами с заметным раздражением потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В ходе переговоров представителей США и украинской делегации во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde.

    «Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, вы подвергаете мир опасности!» – заявил Уиткофф.

    На этой почве между американским политиком и Будановым произошел конфликт, в ходе которого глава офиса Зеленского с трудом сдерживал гнев.

    Встреча изначально пошла не по плану, так как Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали обсуждать послевоенное устройство мира. Американские представители обещали перезапустить трубопроводы с российским газом и нефтью в Европу.

    Объявленная позднее дизельная сделка между США и Россией нанесла сильный удар по украинской делегации, которая выглядела крайне расстроенной и обеспокоенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений в боевых действиях при возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести встречу по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил аналогичное требование к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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