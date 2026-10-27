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В Общественной палате объяснили задачи ударов ВСУ по Белгороду и Воронежу
Член ОП Григорьев: Ударами по городам России Киев и Брюссель хотят сорвать мирные переговоры
Ударами ВСУ по мирным районам Белгорода и Воронежа Киев и Брюссель хотят сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. Затем Украина снова планирует перейти к режиму эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев. Ранее украинские удары привели к гибели мирных жителей в центральных регионах России.
«Украинские власти и поддерживающие их лидеры в ЕС атаками по мирным районам Белгорода и Воронежа хотят достичь сразу нескольких целей», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.
По его словам, главная задача транснациональной «партии войны» – вызвать жесткий ответ России на атаки ВСУ по мирным жителям. «Сославшись на реакцию Москвы, Киев и Брюссель планируют сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. В том числе противник пытается отменить нынешние договоренности по Алешкам. Затем Украина хочет снова перейти к режиму эскалации», – указал спикер.
Вторая задача Киева – продемонстрировать странам Европы, что с военной точки зрения удары ВСУ достигают успеха. «Таким образом Украина намерена получить дополнительное финансирование, о выделении которого сейчас ведутся дискуссии», – детализировал собеседник.
При этом, заметил он, гибель мирных жителей при «успешных» налетах ВСУ не вызывает беспокойства в Брюсселе. «Более того, украинские удары осуществляются при непосредственной европейской помощи и передаче ударных средств», – напомнил эксперт.
В ночь на понедельник Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой погибли трое мирных жителей и пострадали 39 человек, сообщает РИА «Новости». Также произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центре города, многоквартирном доме. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА.
Днем ранее атака ВСУ по Белгородской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению более 10 человек, в том числе – сотрудника скорой помощи. По данным регионального оперштаба, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.
Стоит отметить, что российские войска ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» ведут инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что основные задачи гуманитарной операции – доставить конвой с продуктами питания, лекарствами и всем необходимым, а также эвакуировать людей, которые добровольно решат покинуть город.