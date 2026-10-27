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Еврокомиссия расширила полномочия Frontex для ранней депортации мигрантов
Euronews: Еврокомиссия наделила Frontex правом депортировать мигрантов
Европейская комиссия подготовила реформу агентства Frontex, которая позволит выдворять направляющихся в Европу мигрантов еще с территории третьих государств.
Реформа агентства по охране внешних границ ЕС предполагает, что ведомство сможет помогать властям транзитных стран возвращать нелегалов на родину до их прибытия к европейским берегам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.
Новые правила также предусматривают участие Frontex в высылке людей из так называемых центров возвращения за пределами Евросоюза. В подобные лагеря планируют отправлять лиц, не получивших убежище или право на пребывание в Европе. Ожидается, что первый такой центр начнет работу в 2027 году.
Кроме того, агентство получит полномочия для создания сил быстрого реагирования на случай массового наплыва беженцев и подразделения для мониторинга социальных сетей. Для работы структуры за рубежом Брюссель уже ведет переговоры о заключении соответствующего соглашения с Сенегалом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.
В прошлом месяце европейские страны решили обсудить новое ужесточение миграционного законодательства.
Летом государства Европы спланировали узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные центры за пределами континента.