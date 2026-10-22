Лидеры ЕС собрались в ноябре обсудить дефицит финансирования Украины

Tекст: Антон Антонов

Саммит состоится 26–27 ноября. Также там обсудят бюджет ЕС на 2028–2034 годы, передает Reuters.

Финансирование Украины на 2026 год уже обеспечено. На 2027 год предусмотрено 45 млрд евро, однако потребности Киева будут значительно выше из-за продолжающегося конфликта. Евросоюз рассчитывал, что страны, не входящие в ЕС, внесут еще 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы, но эти средства пока не поступили.

С учетом того, что дефицит финансирования Украины на 2027 год сейчас оценивается примерно в 70 млрд евро, странам ЕС придется согласовать новую форму финансирования, возможно, в виде еще одного кредита, говорится в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

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