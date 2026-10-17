The Atlantic: Ограничение работы Starshield сделало ВСУ уязвимыми

The Atlantic: Ограничения Starshield парализовали перехват дронов на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничения в работе военного варианта спутниковой связи Starshield продемонстрировали зависимость украинской обороны от американских технологий, доступ к которым может быть перекрыт извне, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

Связь начала пропадать в моменты, когда оснащенные терминалами беспилотники и транспорт разгонялись до скорости около 160 км/ч, а иногда и при более медленном движении. Такие сбои осложнили применение дронов-перехватчиков против российских аппаратов. Журнал отмечает, что потеря высокоскоростных каналов передачи данных лишает украинские войска значительной части возможностей по борьбе с беспилотниками.

Проблемы со Starshield отразились и на способности наносить удары по подвижным целям на расстоянии от 30 до 200 км за линией фронта. Украинский офицер, ранее беседовавший с изданием Politico, охарактеризовал последствия ограничений как сопоставимые с ядерным ударом, отметив, что все военные операции пришлось приостановить.

Этот эпизод стал предупреждением для союзников Вашингтона о рисках зависимости от чужих военных разработок. Издание подчеркивает, что создание собственных технологий, несмотря на их дороговизну, может оказаться предпочтительнее опоры на США и компанию SpaceX, поскольку одно лишь восстановление соединения не устраняет угрозу повторных отключений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

Дональд Трамп отверг причастность к ограничению доступа украинской армии к спутникам.

В четверг на Украине заявили о возобновлении работы системы.