Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
The Atlantic: Ограничение работы Starshield сделало ВСУ уязвимыми
The Atlantic: Ограничения Starshield парализовали перехват дронов на Украине
Ограничения работы военной спутниковой связи Starshield продемонстрировали критическую зависимость украинской армии от американских технологий, лишив Киев возможности эффективно применять дроны-перехватчики.
Ограничения в работе военного варианта спутниковой связи Starshield продемонстрировали зависимость украинской обороны от американских технологий, доступ к которым может быть перекрыт извне, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.
Связь начала пропадать в моменты, когда оснащенные терминалами беспилотники и транспорт разгонялись до скорости около 160 км/ч, а иногда и при более медленном движении. Такие сбои осложнили применение дронов-перехватчиков против российских аппаратов. Журнал отмечает, что потеря высокоскоростных каналов передачи данных лишает украинские войска значительной части возможностей по борьбе с беспилотниками.
Проблемы со Starshield отразились и на способности наносить удары по подвижным целям на расстоянии от 30 до 200 км за линией фронта. Украинский офицер, ранее беседовавший с изданием Politico, охарактеризовал последствия ограничений как сопоставимые с ядерным ударом, отметив, что все военные операции пришлось приостановить.
Этот эпизод стал предупреждением для союзников Вашингтона о рисках зависимости от чужих военных разработок. Издание подчеркивает, что создание собственных технологий, несмотря на их дороговизну, может оказаться предпочтительнее опоры на США и компанию SpaceX, поскольку одно лишь восстановление соединения не устраняет угрозу повторных отключений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.
Дональд Трамп отверг причастность к ограничению доступа украинской армии к спутникам.
В четверг на Украине заявили о возобновлении работы системы.