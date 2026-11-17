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ФРГ решила выделить 300 млн долларов на закупку систем Patriot для ВСУ
Германия и Норвегия выделили 300 млн долларов на закупку Patriot для Киева
Германия выделит 300 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«По этой программе мы закупаем в США системы, которых нет в Европе. Это уже пятый пакет с участием Германии. На этот раз мы выделяем 300 млн долларов США», – цитирует Писториуса ТАСС.
Основной акцент в новом пакете сделан на укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности на поставках управляемых ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot.
«Дополнительно к этому пойдут системы IRIS-T и ракеты к ним, которые мы уже анонсировали ранее. Кроме того, Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в ЗРК NASAMS, поставляемые из Норвегии, – эта работа тоже идет», – добавил глава минобороны ФРГ.
Берлин также передаст новые радары для контроля воздушной обстановки, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.
Кроме того, Писториус заявил о намерении продолжать убеждать европейских партнеров в необходимости поддержки Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.
В августе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах получить у Вашингтона до 10% имеющихся запасов ракет для зенитных комплексов Patriot.
В июле прошлого года правительство Германии рассматривало возможность финансирования поставки систем ПВО Patriot Украине.