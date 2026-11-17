Германия и Норвегия выделили 300 млн долларов на закупку Patriot для Киева

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По этой программе мы закупаем в США системы, которых нет в Европе. Это уже пятый пакет с участием Германии. На этот раз мы выделяем 300 млн долларов США», – цитирует Писториуса ТАСС.

Основной акцент в новом пакете сделан на укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности на поставках управляемых ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot.

«Дополнительно к этому пойдут системы IRIS-T и ракеты к ним, которые мы уже анонсировали ранее. Кроме того, Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в ЗРК NASAMS, поставляемые из Норвегии, – эта работа тоже идет», – добавил глава минобороны ФРГ.

Берлин также передаст новые радары для контроля воздушной обстановки, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

Кроме того, Писториус заявил о намерении продолжать убеждать европейских партнеров в необходимости поддержки Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах получить у Вашингтона до 10% имеющихся запасов ракет для зенитных комплексов Patriot.

В июле прошлого года правительство Германии рассматривало возможность финансирования поставки систем ПВО Patriot Украине.