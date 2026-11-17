17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Китайские космопланы признали способными поразить любую цель на Земле
SCMP: Группировка из 40 космопланов КНР сможет поразить любую цель на Земле
Исследование показало, что группировка из 40 китайских многоразовых космопланов Shenlong способна нанести быстрый глобальный удар по любой точке Земли за считанные минуты.
Размещение маневренных аппаратов на орбите в постоянной готовности к спуску дает значительное преимущество для потенциального военного применения, пишет SCMP.
Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) в октябре опубликовало фотографию одиночного космического аппарата с открытыми створками грузового отсека. Предполагается, что на снимке запечатлен секретный китайский космоплан Shenlong, однако ни в Вашингтоне, ни в Пекине эту информацию официально не подтвердили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на орбиту девять спутников системы интернет-покрытия SatNet.
Также Разведывательное управление министерства обороны США подтвердило подлинность снимка китайского экспериментального многоразового космоплана.
Кроме того, американские СМИ назвали возможные цели запуска секретного китайского шаттла.