17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Евросоюз поручил спецслужбам внести раскол в сербский «Студенческий список»
СВР: Разведки стран Европы получили указание расколоть новые власти Сербии
Служба внешней разведки России сообщила о намерении стран Евросоюза использовать дипломатические методы и европейские спецслужбы для внесения раскола в ряды победившего на выборах в Сербии движения «Студенческий список».
Брюссель обеспокоен отказом победившего на недавних парламентских выборах в Сербии «Студенческого списка» слепо следовать указаниям европейских политиков, сообщает СВР.
Особое раздражение в аппарате председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвали планы новых сербских властей бороться за Косово, отстаивать права соотечественников в Республике Сербской, а также отказ разорвать связи с Москвой и присоединиться к антироссийским санкциям.
Для подчинения лидеров движения европейские столицы готовы задействовать весь арсенал средств воздействия, включая подкуп и компрометацию. В белградские резидентуры германской БНД и французской ДЖСЕ уже поступили указания выявить наиболее независимых деятелей движения ради внесения раскола в его ряды.
Попытки навязать свою волю неизбежно столкнутся с противодействием сербского народа, который руководствуется исключительно собственными национальными интересами, резюмировали в СВР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе кандидат в депутаты парламента Сербии от движения «Студенческий список» Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.
В начале месяца Республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила о победе движения на парламентских выборах с результатом 53,01% голосов.
В прошлом месяце председатель правящего в Республике Сербской «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой.