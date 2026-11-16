Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний
Евросоюз утвердил санкции против 12 российских НПЗ и «Русхимальянса»
Совет Евросоюза принял постановление о введении санкций в отношении 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами, а также оператора строящегося СПГ-комплекса в Усть-Луге.
Ограничения затронули структуры «Газпром нефти», которые управляют Московским и Омским НПЗ, а также предприятие «Газпром нефтехим Салават», передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал Евросоюза».
В санкционный список также вошли «Киришинефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Хабаровский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов. Кроме того, ограничения коснулись ООО «Енисей» в Коми и компании «Балчуг-петролеум», управляющей заводом в Марий Эл.
В пояснениях к документу указано, что меры приняты из-за значимости энергетического сектора для доходов российского бюджета. Регламент вступает в силу в день публикации.
Дополнительные европейские санкции введены против компании «Русхимальянс», выступающей оператором комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, и ее акционера «Русгаздобычи». Этот интегрированный комплекс на паритетных началах реализуется Газпромом и «Русгаздобычей», к концу июня его готовность оценивалась в 80%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны Европейского союза запланировали утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков и энергетических компаний.
Летом глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала включение нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии в 21-й пакет антироссийских санкций.
В июне председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил о завершении строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге на 80%.