Устроивший теракт в Берлине получал пособие от ФРГ в ливанской тюрьме

Tекст: Денис Тельманов

Берлинский террорист продолжал получать государственную поддержку даже во время следствия на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

В мае 2025 года Абдул Баллут уехал в Ливан через Стамбул, где провел в тюрьме около четырех месяцев после задержания по наводке немецких спецслужб.

За это время министерство труда ФРГ выплатило ему около 6,8 тыс. евро. Позже мужчину выслали обратно в Германию, где в мае текущего года приговорили к тюремному сроку, однако исполнение наказания отложили. После выхода на свободу выплаты возобновились.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Рене Шпрингер назвал произошедшее провалом министерства внутренних дел, которое не передало данные о местонахождении подозреваемого в службу занятости.

Наезд на толпу в берлинском парке Тиргартен произошел 25 июля. Баллут въехал в прохожих на минивэне, в результате чего один человек погиб и 31 получил ранения.

На следующий день полицейские ликвидировали преступника при задержании. В его телефоне нашли видео с заявлениями о поддержке террористической организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании планировавшего нападение на церковь сторонника ИГ.

Летом немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду минивэна в толпу в парке Тиргартен.

В прошлом году берлинские полицейские задержали гражданина Сирии с компонентами для изготовления взрывчатки.