Член АдГ в Баварии признался в поджоге машины с целью обвинить левых радикалов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Spiegel, в Баварии член партии «Альтернатива для Германии» признался в поджоге собственной машины, а также в попытке обвинить в этом представителей леворадикальных политических групп.

По данным полицейского управления Средней Франконии, мужчина подделал письмо с угрозами от имени активистов движения «Антифа» и создал граффити, имитирующие нападение на него.

Полиция Нюрнберга подтвердила, что имя подозреваемого не разглашается, однако признание уже получено. Районное правление АдГ Средней Франконии приняло решение об его исключении из партии, сообщил официальный представитель.

Первоначально следствие велось службой государственной безопасности, так как рассматривалась версия преступления по политическим мотивам. Позже выяснилось, что действия члена АдГ были инсценировкой.

