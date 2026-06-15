Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана

Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии

Tекст: Антон Антонов

«Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.

По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.

Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Шариф поблагодарил США и Иран за поиск дипломатического решения конфликта, а также Катар, Турцию и Саудовскую Аравию за вклад в достижение урегулирования.



Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.

Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.