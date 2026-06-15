Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана
Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии
Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
«Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.
По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.
Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
Шариф поблагодарил США и Иран за поиск дипломатического решения конфликта, а также Катар, Турцию и Саудовскую Аравию за вклад в достижение урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.
МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.
Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.