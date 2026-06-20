Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.0 комментариев
ЦАХАЛ: «Хезболлах» выпустило более 50 снарядов по израильским силам в Ливане
Минувшей ночью движение «Хезболлах» нарушило перемирие, выпустив более 50 снарядов по израильским позициям и спровоцировав ответные удары по своей инфраструктуре на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны ливанского движения, передают РИА «Новости». «В ходе многочисленных инцидентов в течение ночи... «Хезболлах» выпустило более 50 снарядов по солдатам ЦАХАЛ, действующим на юге Ливана», – заявили в пресс-службе ведомства.
Израильские военные расценили эти действия как прямое нарушение договоренностей о прекращении огня. В ответ авиация нанесла серию ударов по десяткам объектов инфраструктуры противника на юге Ливана.
Целями атаки стали ракетные установки, склады вооружений и командные пункты. Командование подчеркнуло, что сохраняет приверженность мирному соглашению, однако продолжит жестко реагировать на любые угрозы безопасности государства и своих военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армия обороны Израиля нанесла массированные ночные удары по позициям ливанской группировки.
Несколькими днями ранее бойцы шиитского движения вынудили отступить израильскую бронетехнику на юге Ливана.
В начале месяца представители «Хезболлы» атаковали роем беспилотников морской опорный пункт ЦАХАЛ Рас-эн-Накура.