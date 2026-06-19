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Израильская армия нанесла ночные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Вооруженные силы Израиля в ночь на пятницу провели серию масштабных атак на позиции группировки «Хезболла» в ответ на регулярные нарушения режима прекращения огня, сообщила Армия обороны Израиля
Авиация и артиллерия ЦАХАЛ подвергли обстрелу южные ливанские территории. Целью военных стали объекты инфраструктуры и участники движения «Хезболла», передает РИА «Новости».
В заявлении израильской армии говорится, что удары были нанесены «после неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации «Хезболла».
Накануне президент США после подписания меморандума с Ираном выразил надежду на стабилизацию ситуации. Политик подчеркнул, что Вашингтон ожидает от всех участников ближневосточного конфликта полного прекращения огня на всех фронтах.
Бойцы ливанского движения сорвали продвижение израильской бронетехники на юге страны.
До этого представители организации атаковали беспилотниками морской опорный пункт ЦАХАЛ Рас-эн-Накура из-за нарушений режима прекращения огня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном.