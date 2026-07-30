КСИР заявил об уничтожении американских F-35 в Иордании

Иранские военные сообщили об ударе по авиабазе США в Иордании

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции атаковал американскую базу в Иордании в ответ на удары США по иранской территории, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы военного ведомства, баллистическими ракетами были поражены стоянка и ангар технического обслуживания истребителей.

«В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», – говорится в заявлении, которое цитирует иранское государственное телевидение.

Ранее Центральное командование США отчиталось о завершении серии ударов по Ирану, в ходе которых были поражены десятки военных объектов, включая командные центры и оборонительные посты. Обострение конфликта началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Тегераном. Американская сторона утверждает, что ее действия стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами штаб Центрального командования американских вооруженных сил в Иордании.

Несколькими днями ранее иранская армия нанесла удары беспилотниками по местам дислокации военнослужащих США на Ближнем Востоке.

До этого элитные подразделения исламской республики уничтожили восемь американских дронов на иорданских военных объектах.