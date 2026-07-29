Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Пекин опроверг информацию о поставках китайских ПЗРК Ирану
Министерство иностранных дел Китая заявило о недостоверности сведений о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.
«Данные сообщения являются совершенно безосновательными», – заявили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос журналистов. Китайские дипломаты подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию международных споров, передает РИА «Новости».
В Пекине напомнили, что всегда содействовали примирению конфликтующих сторон и стимулировали переговорный процесс.
Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.
Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче оружия Тегерану.
Позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отказался комментировать просьбу президента США об остановке военных поставок.