МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

МИД Китая отказался подтвердить просьбу Трампа о прекращении поставок оружия Ирану

Tекст: Вера Басилая

Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.