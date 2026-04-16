МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
МИД Китая отказался подтвердить просьбу Трампа о прекращении поставок оружия Ирану
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.
Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».
На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».
Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.
Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.
Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.
По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.
Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.