Посол Ирана сообщил о поражении США в конфликте с Тегераном

Посол Ирана Пур сообщил о поражении США в конфликте с Тегераном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур, США потерпели поражение в конфликте с Ираном и сейчас пытаются отыграть свои потери за столом переговоров, передает ТАСС.

По его словам, «Соединенные Штаты проиграли не только на поле боя, но и в глобальном масштабе – в мировой экономике, энергетическом секторе и валютной сфере».

Дипломат считает, что после неудач в этих сферах Вашингтон теперь стремится добиться выгодных для себя решений с помощью дипломатических механизмов. Он отметил, что такой подход связан с желанием США компенсировать стратегические потери.

Фердоуси Пур подчеркнул, что после серии актов агрессии против Ирана Тегеран имеет все основания пересмотреть существующий формат взаимодействия с оппонентами. По его словам, в нынешней ситуации республика может напрямую требовать выполнения собственных условий от противоположной стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны.

Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив для прекращения боевых действий.

Иранский министр запланировал визит в Москву для обсуждения конфликта с США и Израилем.