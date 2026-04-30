Посол Ирана сообщил о поражении США в конфликте с Тегераном

Посол Ирана Пур сообщил о поражении США в конфликте с Тегераном
Как заявил посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур, США потерпели поражение в конфликте с Ираном и сейчас пытаются отыграть свои потери за столом переговоров, передает ТАСС.
По его словам, «Соединенные Штаты проиграли не только на поле боя, но и в глобальном масштабе – в мировой экономике, энергетическом секторе и валютной сфере».
Дипломат считает, что после неудач в этих сферах Вашингтон теперь стремится добиться выгодных для себя решений с помощью дипломатических механизмов. Он отметил, что такой подход связан с желанием США компенсировать стратегические потери.
Фердоуси Пур подчеркнул, что после серии актов агрессии против Ирана Тегеран имеет все основания пересмотреть существующий формат взаимодействия с оппонентами. По его словам, в нынешней ситуации республика может напрямую требовать выполнения собственных условий от противоположной стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны.
