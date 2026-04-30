    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ЯО
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Матвиенко предложила Мордашову вернуть офшорные активы в Россию
    Израильский импортер отложил разгрузку судна с российским зерном в Хайфе
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасёт от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 10:49 • Новости дня

    Осенний марафон «Знание.Первые» решили провести на Всемирном фестивале молодежи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Марафон «Знание.Первые» состоится в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, и станет важной частью его программы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

    «Мы обязательно продолжим марафон Знание.Первые на Всемирном фестивале молодёжи. Это будет важная часть его программы, потому что интерес к открытому разговору, к знаниям, к пониманию будущего сегодня огромный», – отметил Кириенко на полях марафона.

    Кириенко также подчеркнул, что марафон, приуроченный к Году единства народов России, стал площадкой для разговора о ключевых ценностях.

    «Год единства народов России – это не про формальную дату. Это про понимание того, что сила нашей страны всегда была в единстве, в уважении друг к другу, в способности быть вместе, несмотря на различия», – сказал он.

    Участники марафона обсуждают межнациональное согласие, технологическое развитие, историческую правду, международное сотрудничество и личную ответственность за будущее страны. В мероприятии принимают участие государственные деятели, ветераны СВО, спортсмены, ученые, деятели культуры и космонавты.

    В то время, когда враги России пытаются расколоть страну по религиозному и национальному принципам, российский народ отвечает сплочением, отметил Кириенко. «Это видно в зоне специальной военной операции. Ребята разных национальностей, с разным боевым путем, но все они говорят о том, что в окопах нет разделения на национальности, нет разделения на вероисповедание», – заметил он.

    Как добавил Кириенко, в условиях современных вызовов и постоянно совершенствующихся схем мошенничества данные вопросы становятся одними из ключевых вызовов национальной безопасности.

    «К сожалению, для врагов России сегодня наши дети являются не просто допустимой целью, они являются приоритетной целью. Мы видим, как они специально пытаются атаковать наших детей, вовлекают их в совершение преступлений», – заявил он.

    Марафон Знание.Первые проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах, включая Москву, Якутск, Барнаул, Махачкалу и Донецкую народную республику, главная площадка расположена в московском «Манеже». Всего задействовано 144 лектора, а суммарная аудитория с учетом онлайн-трансляций превышает 7 млн человек. В программе – лекции, открытые диалоги, дискуссии и специальные образовательные форматы.

    29 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пообещал заставить своего несуществующего сына поклясться вернуть Украине Донбасс и другие утраченные территории.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается заставить своего сына поклясться вернуть Украине утраченные территории, передает РИА «Новости».

    По словам Залужного, он намерен дать такое поручение сыну перед своей смертью, а если тот не выполнит обещание, то эта миссия перейдет к его внуку.

    «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын», – приводит его слова издание «Страна.ua».

    Однако, как отмечает источник, у Залужного нет сыновей – бывший главком ВСУ воспитывает двух дочерей.

    Ранее Залужный сравнил конфликт на Украине с боем против известного боксёра Майка Тайсона.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донская митрополия выступила в защиту девушек, которые танцевали возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону. В митрополии подчеркнули, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка. Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, назвав ее «абсолютно верной реакцией» в ответ на «нелепый прессинг запретунами зумерш, станцевавших около собора в Ростове». Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

    Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. Комментируя в Telegram-канале позицию митрополии, он напомнил апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес пьяного солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

    «О том же подумалось по «делу о ростовских танцовщицах». Разве что на них не наплевать, ибо злого умысла вовсе не вижу. И даже если бы был, очевидна несоразмерность. Кстати в отличие от ситуации 2012 года, когда «перформанс» был именно что направлен на подрыв сакральности Церкви», – написал архиепископ.

    Напомним, в 2012 году участницы панк-группы «Pussy Riot» (в 2025 году признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) в цветных балаклавах ворвались в храм Христа Спасителя в Москве и устроили танцы на амвоне. В итоге за хулиганство трое девушек были осуждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.

    29 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналу Der Spiegel отметил, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», передает ТАСС. По его словам, иллюзия вечного процветания не сохранится, а населению и политическому классу следует осознать происходящие в мире перемены.

    Мерц подчеркнул: «Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор».

    Канцлер заявил, что не может и не хочет «просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет». Он допустил, что подвергнется критике за подобную позицию, но подчеркнул, что присяга и совесть обязывают его говорить честно. Мерц также отметил, что ситуация настолько серьезная, что не будет смягчать свои слова или говорить дипломатичнее.

    Политик подчеркнул необходимость реформирования ключевых сфер – пенсионной системы, здравоохранения и налогообложения. Его правительство, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, работает уже почти год. Тем временем позиции ХДС/ХСС и СДПГ в опросах пошатнулись, а «Альтернатива для Германии» по некоторым рейтингам выходит на первое место, становясь самой популярной партией страны.

    Ранее жители Германии организовали масштабный автопробег до Берлина, возмутившись ростом цен на бензин. До этого Фридрих Мерц отметил, что Германия больше не может позволить себе текущее финансирование системы соцобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния в Германии.


    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами безопасности
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в этом году связано с необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах проведения парада без военной техники, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая.

    Накануне Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    29 апреля 2026, 13:05 • Новости дня
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК означает, что страна сможет предлагать на мировом рынке столько нефти, сколько позволяют ее производственные мощности, заявил министр финансов России Антон Силуанов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

    В такой ситуации, по его словам, Россия должна иметь «финансовую подушку» на случай колебаний нефтяных цен, передает РИА «Новости».

    Силуанов напомнил, что примерно пятая часть российского бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов, а поэтому требуется тщательно следить за конъюнктурой мирового рынка углеводородов. «Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть – низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что если страны ОПЕК перестанут координировать добычу, а будут производить столько нефти, сколько захотят, цены пойдут вниз. По мнению министра, в такой ситуации бюджет России должен быть рассчитан с запасом прочности не менее чем на три года. Это связано с тем, что переориентация нефтедобывающих компаний может занять именно этот срок.

    Силуанов отметил, что высокая себестоимость, например, у компаний, добывающих сланцевую нефть, составляет около 60 долларов за баррель. Он пояснил, что если цены упадут, предложение на рынке уменьшится, а затем и стоимость нефти со временем восстановится.

    Министр подчеркнул, что грамотная оценка и прогнозирование ситуации важны не только для государства, но и для личных финансов граждан. Сбалансированный бюджет и взвешенная бюджетная политика, по мнению Силуанова, являются ключевыми для доверия населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков предположил возможную сделку Абу-Даби с США по снижению цен на топливо перед парламентскими выборами.

    Президент США заявил о намерении Вашингтона участвовать в политическом будущем Венесуэлы и ее нефтяного сектора.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Сбер выразил обеспокоенность тенденцией ухода платежей в наличность
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сбербанк выражает обеспокоенность ростом доли наличных расчетов, заявил финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов.

    По его словам, тенденция перехода части платежей в наличную форму стала заметна не только по отдельным сигналам, но и по конкретным цифрам. «Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики», – заявил Скворцов, передает ТАСС.

    Он уточнил, что в последние месяцы рост доли безналичных платежей прекратился и даже наблюдается незначительное снижение этого показателя. Скворцов подчеркнул, что пока невозможно однозначно оценить, станет ли подобная динамика долгосрочной.

    Финансовый директор Сбербанка отметил, что увеличение наличных расчетов негативно влияет на финансовый сектор и экономику, так как обслуживание наличного оборота требует больших затрат по сравнению с безналичными операциями.

    В среду министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что более половины россиян сегодня имеют финансовую подушку безопасности.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    29 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелое лето для Евросоюза

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обладает ресурсами для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта, что станет мощным конкурентным преимуществом на глобальном рынке, заявил глава РФПИ на марафоне Знание.Первые.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание.Первые» рассказал о перспективах отечественной энергетики, передает Telegram-канал Знание.Медиа. По его словам, именно нехватка энергии сейчас тормозит развитие искусственного интеллекта во многих странах.

    «Поэтому нам важно не забывать про наши конкурентные преимущества – не какие-то эфемерные, а абсолютно четкие и мощные. В том числе мы будем развивать и продвигать источники электроэнергии в России, которые гораздо более конкурентоспособны, чем аналогичные в мире», – заявил Дмитриев. Он добавил, что размещение дата-центров в холодных климатических зонах страны позволит сэкономить на охлаждении.

    Кроме того, Дмитриев спрогнозировал, что к июлю-августу Евросоюз столкнется с серьезными трудностями. Он отметил, что западные страны пока не осознают масштаба грядущих вызовов. При этом Россия продолжит сотрудничество на выгодных условиях и будет активно развивать связи с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

    Ситуация на рынке удобрений, по оценке главы РФПИ, складывается для России благоприятно: цены за последний месяц выросли на 40–50%. Это может привести к аграрному кризису в Европе, что принесет России как экспортеру позитивные экономические эффекты.

    Также Дмитриев анонсировал запуск проекта «Позитивная культура», направленного на поддержку молодежных клубов на базе ведущих музеев. Цель инициативы – привлечь молодых людей к изучению культурного наследия и формированию мировоззрения.

    30 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ядерным оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон направил Москве и Пекину инициативы, касающиеся прозрачности, снижения рисков и испытаний в сфере ядерных вооружений.

    Соединенные Штаты представили России, Китаю и другим странам «ядерной пятерки» предложения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йо.

    «Мы предложили многосторонний подход к стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы передали России и Китаю, а также странам «ядерной пятерки» подробные предложения о возможных первоначальных шагах, в том числе в области транспарентности, снижения рисков и испытаний», – заявил представитель Госдепартамента на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран «ядерной пятерки» запланировали проведение экспертных консультаций на полях обзорной конференции.

    Глава российской делегации Андрей Белоусов сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.

    Ранее президент США предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.

    29 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Жители Перми рассказали о «черном дожде» после атаки дронов на город

    Tекст: Вера Басилая

    После атаки беспилотника на промышленное предприятие в Перми в некоторых районах города выпал так называемый черный дождь, капли которого оставили темные следы на одежде и автомобилях, сообщили жители города.

    Один из беспилотников Вооруженных сил Украины поразил промышленное предприятие в Перми. Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями неба, затянутого густым черным дымом. По сообщениям очевидцев, в отдельных районах города наблюдается «черный дождь», капли которого оставляют заметные темные следы на одежде и автомобилях.

    Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке украинского дрона на промышленный объект в Пермском муниципальном округе.

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    Экономист Лизан: Украине придется выполнять кредитные требования ЕС

    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    29 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи в Кремле Владимир Путин с улыбкой прокомментировал протокольную заминку, когда президент Конго Дени Сассу-Нгессо уронил документы.

    Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».

    Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.


    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Воронежская область подверглась самой массированной атаке дронов в 2026 году
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    Disney+ купила права на Лигу чемпионов
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезы. Но разговор между ними состоялся серьезный – о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации