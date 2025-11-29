Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.0 комментариев
Эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России, к ним отнесли случаи ограничений некоторым клиентам банков доступа к онлайн-сервисам, усиление банковского контроля за подозрительными финоперациями, а также базовое желание части населения иметь под рукой физические деньги. При этом аналитики единодушны в том, что системного риска дефицита ликвидности в стране нет.
Причины роста наличных денег в обращении в России связаны с участившимися ограничениями доступа клиентов банков к онлайн-сервисам и ужесточением контроля за подозрительными финансовыми операциями, сообщает РИА «Новости». По данным Банка России, к 1 октября 2025 года сумма наличных в обороте выросла до 18,6 трлн рублей, что на 3,1% больше, чем год назад, а в третьем квартале рост наличных составил 659 млрд рублей, почти в пять раз выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил: «Мы в НРА считаем, что наблюдаемый во втором и третьем кварталах 2025 года беспрецедентный всплеск наличного обращения – это не просто статистическая аномалия, а отражение глубоких и, возможно, долгосрочных сдвигов в финансовом поведении российских домохозяйств и бизнеса». По его словам, это ведет к оттоку дешевых и стабильных средств населения и создает давление на ликвидность, однако Банк России сохраняет контроль над ситуацией и обладает необходимыми инструментами.
Аналитики отмечают, что рост наличных не представляет системного риска дефицита ликвидности: «Повышенный спрос на наличность скорее увеличивает операционную нагрузку, чем влияет на устойчивость сектора в целом», говорит эксперт Гаянэ Замалеева. По мнению Андрея Смирнова из «БКС Мир инвестиций», Банк России пересмотрел прогноз структурного дефицита ликвидности на 2025 год в сторону снижения, ожидая повышения доступности ликвидности для банков.
Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак добавил, что объем наличных в обороте не критичен для банковского сектора, поскольку деньги возвращаются через торговые предприятия и инкассацию. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала, что усиление контроля за подозрительными операциями и введение новых налоговых ограничений с 2026 года могут еще больше повысить спрос на наличные, особенно среди малого бизнеса и предприятий общепита.
