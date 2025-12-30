  • Новость часаИз петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперёд внутренней на фоне явных трудности внутри европейских стран.

    0 комментариев
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    36 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    5 комментариев
    30 декабря 2025, 08:50 • Новости дня

    Медведев назвал главный итог 2025 года

    Медведев назвал главным итогом 2025 года осознание неизбежности победы России

    Медведев назвал главный итог 2025 года
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уходящий год стал переломным моментом, когда для всех стала очевидна неизбежность победы России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, несмотря на западные прогнозы, российская экономика не только не развалилась, но и курс рубля укрепился, а Вооруженные силы России продолжают доблестно сражаться.

    Медведев в Telegram-канале отметил, что на фоне сложностей и событий «наконец все осознали неизбежность нашей победы», и назвал это важнейшим итогом года. Прогнозов о будущем Медведев делать не стал, отметив, что жизнь всегда преподносит новые «нелепости» вопреки самым смелым предположениям.

    В то же время, Медведев также резко высказался о недавнем заявлении «тряпичного уродца, который пожелал смерти «одному человеку». Медведев предложил после кончины своего оппонента «научных целей ради» выставить его мумию в Петербургской Кунсткамере.

    «Так что, как говорят на их малотуканском наречии, «З останнім роком, факинг паппет!» – пожелал Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи спецоперации на Украине, которые были сформулированы в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (15)
    29 декабря 2025, 23:04 • Новости дня
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни

    Tекст: Вера Басилая

    «Вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС. По его словам, Зеленскому теперь придется скрываться всю оставшуюся жизнь. Зампред Совбеза России считает, что лидер Украины стремится к эскалации и препятствует мирному разрешению ситуации.

    «Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – заявил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти на Украине предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел России отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции страны после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Комментарии (12)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом

    Герасимов заявил о наступлении ВС РФ в направлении Славянска широким фронтом

    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.

    Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Купянске было замечено прибытие шести украинских групп, сопровождаемых видеосъемкой установки национального флага на позициях, контролируемых подразделениями России, сообщили в Минобороны РФ.

    Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    Комментарии (26)
    29 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Комментарии (8)
    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина

    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки на резиденцию Путина

    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Комментарии (13)
    29 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не поняли смысл слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что России необходимо готовить план «Б» в конфликте с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В Кремле затруднились пояснить, что означают слова Владимира Зеленского о необходимости подготовить для России план «Б» в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами: «Не понимаю, что имеется в виду». Таким образом, официальный представитель Кремля подчеркнул, что комментировать высказывание президента Украины затруднительно из-за отсутствия понимания его содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году. Зеленский уточнил, что 60 млрд из этой суммы составляет бюджет самой Украины, а еще 60 млрд необходимо найти на следующий год. Он также назвал планом «А» завершение боевых действий, а планом «Б» – поиск 120 млрд долларов.

    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как сообщил Лавров, нападение произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что считает это действия террористическими и целенаправленными. По его словам, Киев «предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

    Политолог Корнилов: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом гримасничал и корчил рожицы. Однако он не стал перечить президенту США или опровергать его заявления с реалистичными оценками ситуации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Участники состоявшихся в воскресенье во Флориде переговоров – от самого Дональда Трампа и до Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков, присоединившихся по телефону, – говорят о прогрессе», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что до начала встречи западная пресса писала о главной цели визита Зеленского – убедить главу Белого дома «переключить свое внимание на давление на Россию».

    По мнению собеседника, на деле Зеленский ехал в Штаты с отчетом. «Трамп, по всей видимости, отвел ему дедлайн для заключения сделки. Зеленский пытался рассказать, какая Киевом проделана работа, а также обвинить Москву в якобы срыве «замечательных мирных планов», которые выработали украинские представители совместно с европейцами», – считает эксперт.

    Однако задумка провалилась. «Зеленского, видимо, осадили», – добавил Корнилов, указав на поведение того во время пресс-конференции: «хотя он гримасничал и корчил рожицы, пока выступал американский лидер, но не стал перечить Трампу или опровергать его довольно громкие заявления».

    «Президент США, между тем, озвучил реалистичные оценки ситуации на Украине: и о том, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС, и о готовности Москвы помогать Украине и желании видеть постсоветскую страну процветающей после окончания конфликта», – перечислил спикер.

    По его мнению, принципиально важными являются и слова Трампа о том, что если сейчас Украина не согласится на мирные условия, в частности, на оставление российских территорий, то дальше ВС России будут продвигаться еще стремительнее, и дальнейшие позиции украинской стороны станут только хуже.

    «При этом Зеленский попытался откровенно обмануть главу Белого дома, когда заявил о том, что он не может вывести войска из Донбасса без согласия народа, без референдума, – добавил собеседник. – Приказ о выводе войск отдается Генштабом и лично верховным главнокомандующим. Никаких референдумов, решений Верховной рады или отдельных законов не требуется».

    Как бы то ни было, по оценкам Корнилова, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа, состоявшийся незадолго до мероприятий во Флориде, повлиял на ход встречи. «Если взять на вооружение риторику Трампа, то можно сказать, что беседа лидеров России и США на 84,5% определила позицию Трампа», – сыронизировал эксперт и добавил, что «глава Белого дома для того и звонил российскому коллеге, чтобы уточнить позицию Москвы, обсудить возможные компромиссы и пункты, с которыми Россия не согласна».

    Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

    «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

    Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

    Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

    Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

    Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

    Напомним, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

    Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны около Купянска-Узлового, Подолов, Глушковки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении за последние сутки подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск. При этом уничтожены 26 боевиков и 17 единиц военной техники.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV, а также итальянскую бронемашину Iveco и канадский бронетранспортер Senator. Уничтожены 21 пикап и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ возле Рыжевки, Андреевки, Алексеевки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Графским, Рубежным и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черевковки, Алексеево-Дружковки, Долгой Балки, Резниковки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Hummer, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Гавриловки, Крутояровка, Новопавловка в Днепропетровской области, Торецкого, Светлого, Гришино, Шевченко, Шиловки, Белицкого, Водянского, Доброполья и Нового Донбасса в ДНР.

    Потери противника составили более 495 военнослужащих.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Братским, Великомихайловкой в Днепропетровской области, Бойково, Терноватым и Зализничным в Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и бронетранспортер, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» в выходные освободили шесть населенных пунктов, в том числе Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград). Путин также сказал большое спасибо военным за освобождение Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    Комментарии (3)
    29 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Это заявление он сделал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона.

    Он подчеркивал, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продолжении разгрома ВСУ восточнее Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Герасимов объявил, что российские силы продолжают уничтожать украинские подразделения в районе Купянска, а окруженная группировка ВСУ теряет позиции.

    Как передает ТАСС, подразделения группировки «Запад» продолжают наступательные действия против украинских войск восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол.

    По словам Валерия Герасимова, контролируемая окруженной группировкой ВСУ территория за последнее время сократилась более чем в два раза.

    В ходе доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба подчеркнул, что операция развивается успешно и российские силы удерживают инициативу.

    Подчеркивается, что действия российских войск наносят значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области и оказывают давление на формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

