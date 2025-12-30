Песков: Отрицание Зеленского и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина безумно

Tекст: Вера Басилая

Попытки Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию российского президента и поддержка этой позиции западными СМИ – это «совершенно безумное утверждение», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос о представлении доказательств атаки пресс-секретарь заметил, что при столь массовом налете дронов улики предоставлять не нужно, так как аппараты были сбиты российской противовоздушной обороной. Как уточнил Песков, дальнейшее обращение с обломками беспилотников – прерогатива военных.

Также представитель Кремля высказал мнение, что атака на резиденцию в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, нападение было «террористическим актом, который направлен на срыв переговорного процесса» и препятствие усилиям, предпринимаемым Трампом по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Песков подчеркнул, что недавнее рождественское обращение Зеленского и его слова в адрес российского президента также должны быть учтены при оценке мотивов атаки. Кремль считает происшествие попыткой подорвать любые перспективы переговоров и мирных инициатив.

На ваш взгляд Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина? Удар по правительственным объектам на Украине

Ликвидация главарей украинского режима

Ужесточение переговорной позиции по урегулированию

Другое (указать в комментариях)

Голосовать Результаты

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал атаку по резиденции российского лидера, назвав время неподходящим.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки на резиденцию президента.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин передал Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

Эксперты отметили, что подобные нападения дают России право на ответ любой мощности.