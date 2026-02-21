Военнослужащие ВС РФ объяснили угрозу Telegram в зоне СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащий группировки войск «Восток» рассказал об опасности использования Telegram в зоне специальной военной операции. По словам командира взвода с позывным Гектор, для связи бойцы применяют исключительно отечественный мессенджер, который работает по защищённым каналам и сертифицирован государством, пишут Известия.

«Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи», – подчеркнул военнослужащий. Он отметил, что Telegram не подходит для управления подразделениями, так как его серверы расположены за границей, что создает угрозу утечки данных.

Гектор пояснил, что использование Telegram может поставить под угрозу жизни военнослужащих, поскольку Вооружённые силы Украины могут получить доступ к логам сообщений и телеметрии.

В свою очередь, в Западной группировке войск тоже отдают предпочтение российским мессенджерам. Боец с позывным Банзай отметил удобство и высокую степень безопасности отечественного программного обеспечения для обмена сообщениями.



Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему замедляют Telegram в России и как мессенджер может быть использован украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов.

До этого министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к переписке пользователей Telegram. А глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич обращал внимание на случаи утечки информации из закрытых Telegram-групп, которая оперативно использовалась противником.