Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Захарова: Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей
Западные кураторы утвердили кандидатуру главы киевского режима Владимира Зеленского на эту роль из-за его полной беспринципности и тяжелого физиологического состояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат охарактеризовала Владимира Зеленского как глубоко больного человека. По ее мнению, именно это обстоятельство стало решающим фактором для западных кураторов при его отборе, сообщают «Вести».
«Его отбирали как раз таки по принципу беспринципности, и это не тавтология. Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически», – подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что подобные проблемы наблюдались у политика еще до вступления в должность на Банковой. Запад использовал это состояние, чтобы рекрутировать его для совершения страшных преступлений.
Ранее Захарова назвала слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой.