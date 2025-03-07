Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
В украинской армии назначена советница по гендерным вопросам
В украинской армии назначили советницу для реализации гендерной стратегии в ВСУ
Вооруженные силы Украины назначили Оксану Григорьеву на должность советницы по гендерным вопросам, чтобы разработать и реализовать комплексную стратегию, укрепляющую гендерную политику, что является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Назначение Оксаны Григорьевой на должность советницы по гендерным вопросам в Вооруженных силах Украины направлено на разработку и реализацию комплексной гендерной стратегии в сотрудничестве с Министерством обороны страны, сообщает ТАСС. Григорьева ранее занимала аналогичную должность в командовании Сухопутных войск ВСУ.
Генштаб украинской армии отметил, что внедрение гендерной политики является одним из условий интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. В рамках нового назначения предполагается обеспечить координацию между различными родами войск и министерством, а также подготовить порядка 200 советников по гендерным вопросам.
Григорьева уже заявила о необходимости отменить освобождение женщин от мобилизации, считая этот подход устаревшим. В Минобороны Украины ранее подчеркивали, что будут заимствовать опыт западных стран для борьбы со стереотипами о женщинах на руководящих постах и увеличивать число женщин на командных должностях. Также планируется внедрение гендерно-чувствительного языка.
По данным на июнь прошлого года, в ВСУ служило более 67 тыс. женщин, из них 19 тыс. занимали гражданские должности. Украинские власти активно продвигают идеи службы женщин и прохождения ими базовой военной подготовки, что вызвано дефицитом личного состава в армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти начали формировать женские подразделения ВСУ в Ивано-Франковской области для отправки на фронт.
Трансгендерам и «небинарным личностям» (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) на Украине избежать мобилизации не удастся, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.
Меужде тем официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила заявление украинского министра экономики Юлии Свириденко о борьбе за гендерное равенство с помощью создания женских отрядов по разминированию с «новостями психбольницы».