Сумму на льготные автокредиты в России предложили увеличить

Льготное автокредитование в России предложили увеличить на 10,4 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финансирование программы льготного автокредитования в России на 2027 год планируется увеличить на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к Минпромторгу источник.

«Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 млрд рублей», – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что по мере исчерпания выделенных лимитов власти рассмотрят дополнительные предложения по дофинансированию стимулирующих программ. Кроме того, сейчас прорабатывается корректировка требований к уровню локализации автомобилей, что позволит оптимизировать расходование бюджетных средств.

В конце октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов уже заявлял о намерении ведомства предложить варианты расширения поддержки льготного автокредитования и лизинга. Согласно изначальному проекту бюджета, внесенному правительством в Госдуму 30 сентября, на льготные автокредиты в 2027 году закладывалось 7 млрд рублей, на автолизинг – 17 млрд рублей, а еще около 3,7 млрд рублей предназначалось для поддержки производителей газомоторной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал возобновление льготного автокредитования и автолизинга с 1 декабря.

Также глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о подготовке предложений по увеличению финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.