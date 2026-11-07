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    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    7 ноября 2026, 12:04 • Новости дня

    Сумму на льготные автокредиты в России предложили увеличить

    Льготное автокредитование в России предложили увеличить на 10,4 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предложили внести поправку об увеличении финансирования программы льготного автокредитования на 10,4 млрд рублей.

    Финансирование программы льготного автокредитования в России на 2027 год планируется увеличить на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к Минпромторгу источник.

    «Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 млрд рублей», – сообщил собеседник агентства.

    Он уточнил, что по мере исчерпания выделенных лимитов власти рассмотрят дополнительные предложения по дофинансированию стимулирующих программ. Кроме того, сейчас прорабатывается корректировка требований к уровню локализации автомобилей, что позволит оптимизировать расходование бюджетных средств.

    В конце октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов уже заявлял о намерении ведомства предложить варианты расширения поддержки льготного автокредитования и лизинга. Согласно изначальному проекту бюджета, внесенному правительством в Госдуму 30 сентября, на льготные автокредиты в 2027 году закладывалось 7 млрд рублей, на автолизинг – 17 млрд рублей, а еще около 3,7 млрд рублей предназначалось для поддержки производителей газомоторной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал возобновление льготного автокредитования и автолизинга с 1 декабря.

    Также глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о подготовке предложений по увеличению финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.

    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    5 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год

    Гендиректор Ferrari сообщил о бронировании всех электромобилей Luce на 2027 год

    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год
    @ Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Виньи заявил, что все электромобили Luce, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями.

    Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce вызвал высокий спрос у клиентов, передает РИА «Новости». «Все заказы на 2027 год уже распределены», – заявил Виньи. Он отметил, что первый в истории Luce продали на аукционе за 40 млн долларов. Точное число электромобилей, запланированных к производству на следующий год, глава Ferrari не указал.

    В конце июля Financial Times сообщала, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей. Долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год. Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

    Ferrari представила свою первую электрическую модель в конце мая. Дизайн полноприводного четырехдверного седана разработала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва. Новинка подверглась критике в соцсетях, из-за чего капитализация компании за день упала почти на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

    В мае инновационный дизайн электромобиля Luce вызвал резкую критику в социальных сетях.

    Итальянский автопроизводитель Ferrari представил в Риме полностью электрическую модель Ferrari Luce.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    5 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Автоэксперт перечислил частые ошибки при подготовке автомобиля к зиме

    Россиянам объяснили опасность использования неразбавленного антифриза зимой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автоэксперт Ашот Ерицян перечислил нюансы, о которых часто забывают водители при подготовке транспортного средства к зимнему сезону.

    Автоэксперт Ашот Ерицян назвал «Ленте.ру» самые распространенные ошибки при подготовке машины к зиме. По его словам, в частности, менять антифриз в автомобиле лучше до наступления устойчивых морозов, при этом нельзя заливать неразбавленный концентрат. Дело в том, что чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже минус 13 градусов, тогда как его смесь с водой в равных пропорциях выдерживает до минус 37 градусов.

    Из-за сокращения светового дня многие водители устанавливают более мощные лампы в фары, однако это может привести к перегреву разъемов и повреждению отражателей, считает специалист.

    «Если штатного освещения недостаточно, сначала стоит проверить состояние фар и их регулировку. Причиной плохой видимости могут быть помутневшие стекла или неправильно настроенный свет», – указал Ерицян.

    Владельцам дизельных машин эксперт напомнил о необходимости перехода на зимнее топливо до первых морозов. Если летняя солярка уже замерзла, добавлять антигель бесполезно – потребуется размораживатель топлива или теплый гараж. Водителям электрокаров специалист посоветовал держать в багажнике запасной кабель для зарядки, так как на сильном морозе провода дубеют и могут треснуть.

    Ерицян также не рекомендовал увлекаться покупкой зимних автоаксессуаров. По его словам, компактные обогреватели салона от прикуривателя имеют слишком малую мощность, провода чехлов на руль с подогревом мешают управлению, а электрические скребки для стекол почти не экономят время по сравнению с обычными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоэксперт Андрей Тумкин заявил о необходимости проверки светотехники и тормозной системы перед наступлением холодов.

    В апреле Ашот Ерицян предупредил о сокращении ресурса мотора из-за длительной работы автомобиля на холостом ходу.

    В феврале правоохранительные органы сообщили об использовании злоумышленниками морозов для обмана водителей при продаже аккумуляторов и антифриза.

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    4 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой автомашины на трассе в Пермском крае погибли четыре человека, сообщил источник в экстренных службах региона.

    Авария произошла на автодороге Кукуштан – Чайковский. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель КамАЗа не пострадал», – добавил он.

    Краевая прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Пермском крае. Весной в регионе в результате столкновения вылетевшего на встречную полосу грузовика с легковым автомобилем погибла семья с несовершеннолетними детьми. В январе министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила о гибели четырех человек в ДТП с участием санитарного автомобиля.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    6 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Лжеперевозчиков авто осудили в Приморье за мошенничество на 34 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Приморском крае вынес приговор организаторам фиктивных перевозок автомобилей, которые обманули 49 человек на сумму более 34 млн рублей.

    Двух организаторов мнимых перевозок автомобилей осудили в Приморье. Суд установил, что в период с 2019 по 2022 год подсудимые размещали в интернете объявления об услугах автоперевозок и открыли четыре офиса во Владивостоке. Они не планировали выполнять обязательства, присваивали деньги клиентов, а переданные машины продавали, сообщает прокуратура Приморского края в Max.

    Кроме того, злоумышленники дважды похитили средства, выданные в качестве предоплаты за покупку автомобилей за рубежом. От их действий пострадали 49 человек, общий ущерб составил более 34 млн рублей.

    Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Суд также в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о незаконном получении жителями Приморского края более 5 млн рублей от страховых компаний за инсценировку ДТП.

    В феврале правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева по подозрению в хищениях.

    Ранее надзорное ведомство Приморского края разоблачило преступную схему с псевдозаймами во Владивостоке.

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    6 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

    DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по трудовым спорам Брауншвейга обязал германский автоконцерн Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро компенсации бывшему топ-менеджеру, которого уволили из-за подозрений в передаче третьим лицам закрытой документации.

    Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

    Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

    В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

    Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

    В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

    В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    6 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    Маск заявил о сворачивании производства Cybertruck в Техасе

    Маск: Tesla свернет выпуск Cybertruck в Техасе ради беспилотных Cybercab

    Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что примерно в середине следующего года производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas начнет сворачиваться ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

    «Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab», – сообщил Маск в соцсети.

    Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на таких роботакси уже доступны в некоторых районах Остина, штат Техас, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Tesla выпустила на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab.

    В апреле Илон Маск запустил сборку этих автомобилей без руля и педалей.

    В марте пикап Tesla Cibertrack попал в России в обновленный перечень автомобилей с повышенным транспортным налогом.

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    5 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Автоэксперт назвал правила сезонного хранения шин

    Автоэксперт Осин: Комплект резины лучше хранить вертикально

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Резину без дисков лучше всего хранить в вертикальном положении и подальше от солнечных лучей, сказал автомобильный эксперт Денис Осин.

    Альтернативой балконам и кладовым для автомобилистов стали шиномонтажные мастерские и складские компании, предлагающие совместить замену шин с передачей комплекта на сезонное хранение, пояснил Осин «Газете.Ru».

    Цена услуги зависит от региона и диаметра колес. В Москве и Петербурге хранение комплекта обойдется от 3 тыс. до 8 тыс. рублей за сезон в шесть-семь месяцев. В многоквартирном доме оставлять резину в коридорах и на путях эвакуации запрещено правилами пожарной безопасности.

    «Резина чувствительна к прямым солнечным лучам, источникам тепла, маслам и растворителям, поэтому шины рекомендуется хранить в закрытом, защищенном от света помещении. Шины без дисков лучше хранить вертикально, периодически поворачивая, а колеса в сборе – горизонтально друг на друге или на специальных креплениях», – отметил Осин.

    Перед сменой комплекта эксперт посоветовал проверить глубину протектора на наличие трещин и вздутий. Также следует осмотреть ступичные подшипники и сайлентблоки, так как их износ напрямую влияет на управляемость автомобилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам. На прошлой неделе Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря. В прошлом месяце российские автолюбители кратно увеличили покупки зимних шин на маркетплейсах.

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    6 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Участники автосалонов-мошенников получили от шести до 15 лет колонии

    Суд в Саратове приговорил десятерых мошенников с подержанными автомобилями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Саратове вынесли приговор 10 участникам преступной группы из разных регионов России, похитившим у автовладельцев более 143 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

    Кировский райсуд Саратова приговорил подсудимых к срокам от шести до 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как установил суд, 36-летний житель Рязани создал сеть автосалонов по перепродаже подержанных машин в нескольких регионах, объединив три группы в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный кол-центр в Рязани.

    Сообщники получали автомобили от клиентов и продавали их по заниженной цене за наличный расчет. Прежним владельцам они заявляли, что машины проданы в кредит, и задерживали выплаты. Тем, кто обращался в суд, переводились незначительные суммы. За 11 месяцев от действий преступников пострадали более ста автовладельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию шести тысяч мигрантов.

    В декабре 2025 года в Москве вынесли приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей с помощью мошеннических кол-центров.

    В августе саратовские полицейские пресекли деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради компенсаций от дилеров.

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    6 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    В ДТП со скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    В результате опрокидывания скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Приморском округе Архангельской области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и опрокинулся на дороге к аэропорту, в результате чего пострадали четыре человека.

    Авария произошла на участке федеральной автодороги, ведущей к международному аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры», сообщает региональное УМВД.

    Водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пациентка, которую перевозили лежа на носилках, ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам также потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на трассе в Архангельской области опрокинулась машина скорой помощи.

    В Омской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи.

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    6 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Продажи электромобилей в России установили исторический рекорд

    Автостат: Продажи электромобилей в России в октябре стали рекордными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В октябре продажи электромобилей в России выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тыс. единиц, что стало рекордным результатом за всю историю наблюдений, сообщило агентство «Автостат».

    «В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    Рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле – 1,3%. В первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

    Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 с показателем 1085 авто. В топ-5 также вошли Toyota BZ3X (983 штуки), Evolute I-Joy (593 машины), UMO 5 (395 автомобилей) и Avatr 11 (95 штук).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей.

    Также российский автомобильный рынок пополнило рекордное число новых моделей машин.

    Кроме того, вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в 3 тыс. реализованных машин.

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